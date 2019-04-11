女星曾珮瑜10歲決定終身不婚不生：我比較愛寵物！

記者林奕如／台北報導

洋派作風的曾珮瑜從10歲開始，就決定不婚不生，「太喜歡做自己、愛自由、人生可以有很多選擇跟道路，（結婚生子）不一定是我要走的路」，尤其這次拍攝緯來電影《天涯小逃犯》，飾演幼稚園老師，看到不受控的一群小孩，相較之下比較愛寵物，更加深她這念頭。

▲曾珮瑜從10歲開始決定不婚不生。（圖／緯來電影提供）

巫建和劇中與母親失散多年，為了找尋失聯已久的母親離家，竟在烏龍狀況下綁架一台娃娃車，碰上多年不孕失婚女老師曾珮瑜，展開流浪天涯的生活，意外發展出「母子戀」，私下也成了莫逆之交，她說：「跟巫建和拍這部戲意外合拍，雖我們年齡差15 歲，之前合作沒機會熟，這次變好朋友，我覺得他不是一般的年輕人，不像他這個年紀，他對工作的堅持想法對導演的觀念，很超齡，我們無話不談。」

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▲巫建和《天涯小逃犯》綁架娃娃車當逃犯。（圖／緯來電影提供）

導演周美玲說：「我想探索愛情的各種可能性，18歲少年挾持女老師，到最後互相理解疼惜而有了曖昧情愫，人生旅途中，愛情總是在意外之中發生，也許不會經歷、但是愛情的力量可以穿越一切」。公路電影轉景多，還得使用不同的交通工具，連火車都出動。

劇組特地與台鐵商借火車兩節車廂拍攝，開往花東一帶，沿途要算好經過幾個山洞、距離多長、要很精準，到南澳站時必須拍完，到站後五分鐘內需撤下所有設備，巫建和與曾珮瑜限時內不NG，完成拍攝作業，讓兩人覺得超刺激。

▲《天涯小逃犯》走公路電影風。（圖／緯來電影提供）

此外，巫建和飾演令人頭痛的青少年，現實生活的他跟這角色竟有許多雷同之處，小時候很調皮不愛念書，不想待在教室，就去打撞球，去公園找人聊天，或者看自己喜歡的書，他淡定地說：「覺得學校的教育方式，容易讓大家的思考模式和邏輯變得公式化。當時學校有輔導課，我仔細研究了校規，原來那堂課不是必修，於是跑去訓導處請學校讓我退了這堂課，高中講義發給我時，我也請老師不要再算我的份，總覺得印這些教科書很浪費資源。」他國中叛逆離家，之後才跟家人的關係恢復。