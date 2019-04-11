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楊超越室內戴墨鏡「慘跌見血」！　痛苦揉額頭＋全身泥土：偶像面子摔一地

記者韓景樺／綜合報導

大陸女團「火箭少女101」成員楊超越外型甜美，從選秀節目出道後，參加不少實境類綜藝，在節目中展現真性情的一面，卻也引發不少爭議。日前她去了趟火焰山，自曝因為室內景點比較暗，加上她戴了墨鏡，差點「摔成文物」。

▲▼楊超越在風景區慘摔。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲楊超越性格直率，一舉一動也經常引發討論。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

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楊超越平日就常上微博和粉絲互動，9日也發了篇警世文提醒網友，「真的室內景區比較黑，我介意（建議）大家不要帶（戴）墨鏡，差點摔成文物。」還不忘附上了摔倒時正好拍下的幾張連續照片。

▲▼楊超越在風景區慘摔。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲楊超越發文自曝在風景區慘摔。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

只見穿著白T恤配牛仔破褲的楊超越一屁股坐倒在地，表情痛苦的揉著額頭，褲腳上還佈滿了摔倒時沾上的黃土，模樣超狼狽，連本人看了照片也忍不住尷尬自嘲「摔倒那一刻做為少女偶像，面子摔了一地」。

▲▼楊超越在風景區慘摔。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲▼楊超越在風景區慘摔。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲▼楊超越在風景區慘摔。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲楊超越在風景區慘摔，身上帽子、褲子都沾上黃土。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

慘的是，因為楊超越當天穿的褲子膝蓋處恰好有個破洞，摔倒當下便擦傷流血，因為走路時褲子摩擦到傷口太痛，她也只好應急買了條風景區賣的兒童短褲替換，還苦中作樂表示「感覺緊的慌，這迷人的混搭」，讓粉絲看了超心疼。

▲▼楊超越在風景區慘摔。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲▼楊超越在風景區慘摔。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲楊超越摔倒後膝蓋擦傷，只好買兒童短褲替換。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

大概是怕粉絲擔心，事隔一天楊超越再次發微博報平安「今天也是元氣滿滿的一天」，更豪氣地主動安慰大家「男人就是要有的疤，比較有魅力」，讓粉絲忍不住焦急留言「呸呸呸，快朝地上吐口水，童言無忌，留什麼疤，是不是傻！」

這則留言大概是喚起了楊超越日前「海邊吐痰事件」引發撻伐的回憶，直接快人快語地回覆「我想吐槽，算了我不敢吐」，擔心自己的行為再引發爭議，她不忘又補一句「我覺得不可，楊超越吐痰石錘」，讓網友看了好氣又好笑。

▲▼楊超越在風景區慘摔。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲▼楊超越在風景區慘摔。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲楊超越摔倒受傷隔天發文報平安。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

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