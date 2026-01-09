ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蔡瑞雪健康亮燈掛病號
20縣市低溫特報！
王力宏演唱會趴地起不來
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭煌奇 蔡依林 梁曉珺 尼克 逍遙 譚松韻 侯明昊 趙麗穎

林萱瑜拍戲出意外！　「手指割破血狂流」敬業反應曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜今（9）日透過社群限動PO出流血的照片，透露自己在拍戲時發生一起「荒謬意外」，原本劇情只需要她輕微往櫃子撞一下，詮釋一個「小小擦傷的假傷」，沒想到在她控制範圍內的動作，卻因誤觸尖銳不明物體，當場讓手指鮮血直流。

▲▼林萱瑜拍戲受傷。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜拍戲出意外！手割尖銳不明物血狂流

[廣告]請繼續往下閱讀...

林萱瑜回憶當下還沒喊卡時，腦中已經閃過無數OS：「手是不是開花了...應該沒事吧？」結果一看傷口，果真鮮血狂流，現場工作人員見狀後趕緊幫忙止血，但她心裡卻只想著「不要浪費」，要求攝影師趕快捕捉受傷畫面，因為「這樣就不用做傷了。」她也幽默預告，到時候觀眾若看到播出的流血畫面覺得太誇張，那全是真實發生的「假戲真做」。

然而這場意外並未就此結束，林萱瑜自嘲自己是個麻煩鬼。由於傷口頗深，血流的時間比預期還久，導致她出現暈眩反應，當時更正值生理期，劇烈的腹痛讓她痛到完全站不起來。為了照顧林萱瑜的狀況，劇組不得不暫停拍攝，工作人員一邊忙著幫她止血，一邊趕緊遞上糖分讓她補充體力。為此她無奈透露，在吃了止痛藥並躺下休息後才終於復活。

▲▼林萱瑜拍戲受傷。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜拍戲受傷。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜長文還原受傷事發經過

回想起這段「一切都太離譜」的過程，林萱瑜感性地謝謝大家的照顧，表示在自己意識模糊、只能闔眼休息的瞬間，感受到身旁夥伴都在想辦法讓她舒服一些，「真的很感人。」收工後的就醫過程更是讓林萱瑜崩潰不已。她無奈分享，受傷當下先用液態OK繃將傷口暫時黏合止血，殊不知前往醫院準備打破傷風針時，必須先把黏在皮膚上的膠層反覆搓掉。為此，她崩潰形容過程讓她痛到懷疑人生，彷彿直接從頭再經歷一次受傷過程。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林萱瑜

推薦閱讀

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

1/8 18:04

啾啾閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」全被拍

啾啾閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」全被拍

7小時前

蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」拒道歉…7字回嗆粉絲怒了

蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」拒道歉…7字回嗆粉絲怒了

11小時前

IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了

IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了

8小時前

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末　聯繫前助理母親「對話曝光」

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末　聯繫前助理母親「對話曝光」

5小時前

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

1/8 21:18

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

1/8 22:52

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

12小時前

李多慧衣服穿太薄！「超兇上圍全透視」深色bra被看光 震撼13萬人

李多慧衣服穿太薄！「超兇上圍全透視」深色bra被看光 震撼13萬人

14小時前

鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程

鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程

11小時前

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

10小時前

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

18小時前

熱門影音

Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻

Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻
胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
伊能靜杜拜

伊能靜杜拜
宣萱認識古天樂30年　他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年　他認「我們不只是朋友」
王彩樺看到鬼叫聲　叫到歪樓「變色鬼」

王彩樺看到鬼叫聲　叫到歪樓「變色鬼」
被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
蕭煌奇驚喜宣布結婚！　王彩樺.李千娜送祝福

蕭煌奇驚喜宣布結婚！　王彩樺.李千娜送祝福
王心凌助攻團隊夥伴　演唱會變求婚現場！

王心凌助攻團隊夥伴　演唱會變求婚現場！
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
小禎跟女兒EMMA跑趴　母女超像被讚是姊妹

小禎跟女兒EMMA跑趴　母女超像被讚是姊妹
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

看更多

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前20

林萱瑜拍戲出意外！　「手指割破血狂流」敬業反應曝光

39分鐘前20

阿喜工作一半突嘟嘴！　「旁人露害怕眼神」她傻眼：是我大意了

1小時前20

蔡瑞雪健康亮燈掛病號！　「緊急扎針趕劇組」近況曝光

2小時前154

王力宏演唱會趴地起不來！　「項鍊卡舞台縫」畫面瘋傳

3小時前31

愛雅自認體能比沒懷孕好　挺孕肚出門被關心：母子默契100分

3小時前0

《黃金歲月》吳政勳當爸了！　兒提早報到「3分鐘就出生」

3小時前0

曾參與BLACKPINK演出　男歌手自爆大暈船「明知道不該，卻無法抽身」

4小時前0

Billboard Live TAIPEI打造跨國饗宴！西原健一郎、葛飾三重奏輪登台

4小時前1610

李多慧被酸…資深小龍女琪琪開砲！　轟林妍霏「秀一張臭嘴」

5小時前23

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末　聯繫前助理母親「對話曝光」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝
    1/8 18:045822
  2. 啾啾閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」
    7小時前1621
  3. 蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」7字回嗆
    11小時前2816
  4. IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了
    8小時前161
  5. 快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末
    5小時前43
  6. 被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉
    1/8 21:183418
  7. Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相
    1/8 22:52105
  8. 工程師棄高薪當歌手　燒光積蓄宣布離開台灣
    12小時前121
  9. 李多慧衣服穿太薄！
    14小時前242
  10. 鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程
    11小時前121
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合