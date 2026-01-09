林萱瑜拍戲出意外！　「手指割破血狂流」敬業反應曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜今（9）日透過社群限動PO出流血的照片，透露自己在拍戲時發生一起「荒謬意外」，原本劇情只需要她輕微往櫃子撞一下，詮釋一個「小小擦傷的假傷」，沒想到在她控制範圍內的動作，卻因誤觸尖銳不明物體，當場讓手指鮮血直流。

▲林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



林萱瑜拍戲出意外！手割尖銳不明物血狂流

林萱瑜回憶當下還沒喊卡時，腦中已經閃過無數OS：「手是不是開花了...應該沒事吧？」結果一看傷口，果真鮮血狂流，現場工作人員見狀後趕緊幫忙止血，但她心裡卻只想著「不要浪費」，要求攝影師趕快捕捉受傷畫面，因為「這樣就不用做傷了。」她也幽默預告，到時候觀眾若看到播出的流血畫面覺得太誇張，那全是真實發生的「假戲真做」。

然而這場意外並未就此結束，林萱瑜自嘲自己是個麻煩鬼。由於傷口頗深，血流的時間比預期還久，導致她出現暈眩反應，當時更正值生理期，劇烈的腹痛讓她痛到完全站不起來。為了照顧林萱瑜的狀況，劇組不得不暫停拍攝，工作人員一邊忙著幫她止血，一邊趕緊遞上糖分讓她補充體力。為此她無奈透露，在吃了止痛藥並躺下休息後才終於復活。

▲林萱瑜拍戲受傷。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



林萱瑜長文還原受傷事發經過

回想起這段「一切都太離譜」的過程，林萱瑜感性地謝謝大家的照顧，表示在自己意識模糊、只能闔眼休息的瞬間，感受到身旁夥伴都在想辦法讓她舒服一些，「真的很感人。」收工後的就醫過程更是讓林萱瑜崩潰不已。她無奈分享，受傷當下先用液態OK繃將傷口暫時黏合止血，殊不知前往醫院準備打破傷風針時，必須先把黏在皮膚上的膠層反覆搓掉。為此，她崩潰形容過程讓她痛到懷疑人生，彷彿直接從頭再經歷一次受傷過程。