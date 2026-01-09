阿喜工作一半突嘟嘴！　「旁人露害怕眼神」她傻眼：是我大意了

記者王靖淳／綜合報導

女星阿喜（林育品）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（9）日她發文透露，自己在工作的過程中突然嘟嘴，結果一旁的工作人員當場嚇壞，讓她哭笑不得表示：「難道平常像個喜哥就不允許嘟嘴了嗎？」

▲阿喜。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

阿喜別麥克風突吹氣嘟嘴！嚇壞工作人員

阿喜透露，當天她正在準備工作，為了確認收音麥克風夾在領口的位置，她下意識地「在嘴裡吹了口氣」，試圖藉此視角往下查看。沒想到這個不經意的動作，竟讓一旁正在協助的工作人員瞬間「露出了害怕的眼神」，讓她當場一頭霧水，心想「怎麼了。」

▲阿喜嘟嘴嚇壞工作人員。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



阿喜搞笑放話要大家習慣她嘟嘴的一面

經過短暫的困惑後，阿喜才恍然大悟，原來當時她低頭看領口而鼓起臉頰的動作，讓她無意間對著工作人員嘟嘴。這突如其來的動作，似乎與平時的形象反差太大，才會把工作人員嚇得不輕，以為她吃錯藥。為此，阿喜也在文末搞笑反問：「難道平常像個喜哥就不允許嘟嘴了嗎？」接著更自嘲是自己大意了，並幽默放話，要大家習慣她不同的一面，「只好現在開始沒事就嘟，讓大家習慣一下，也算是一種脫敏訓練。」