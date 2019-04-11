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父母離婚釀黑暗童年　哈平遠爆企圖「放火燒爸爸家」

記者許逸群／台北報導

哈孝遠姊姊哈平遠透露，父母從小爭吵不斷，兩人在她12歲、哈孝遠6歲時離婚，監護權判給爸爸，當時媽媽幫她收拾行李，叮嚀她要從此刻長大，照顧好弟弟，接著送她和弟弟到爸爸公司樓下，並告訴他們新阿姨也在同間公司，「我媽媽說『妳記好，我們家就是她破壞的』。」

▲哈平遠。（圖／中天提供）

▲哈平遠曝「黑暗童年」。（圖／中天提供）

哈平遠日前上中天《麻辣天后傳》坦言，當年年紀小不懂事，感受到媽媽的怨恨，她不自覺受到影響，「她要我討厭她（新阿姨），我就討厭她」。自從父母離婚，哈平遠笑稱個性從「小公主變暴龍」，她說小時候是爸媽心肝寶貝，卻被迫須一夜長大，自我防衛能力變強。

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哈平遠透露，當時就讀國小的哈孝遠一旦被欺負，她便會以暴制暴，直奔學校打欺負弟弟的人，「因為這世界上沒有其他人了，只有我能保護他。」哈平遠說，有次發現爸爸打弟弟，她立刻衝上前狠揍爸爸，兩人扭打成一團，她被打得鼻青臉腫，至今還留有傷疤，「我眼睛裡還有一條很嚴重的血痕。」

哈平遠更自爆，曾想放火燒爸爸家，哈孝遠則立刻跑去找媽媽直呼「姊姊瘋了」，媽媽才想辦法把她轉學，安排住校。而青春期遭遇父母離異，確實對哈平遠造成影響，對婚姻產生不信任感，哈平遠說：「很多男生被我分得莫名其妙，只要他說想結婚，我就馬上分手。」

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