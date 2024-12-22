張惠妹嗨唱〈三天三夜〉！　安可曲目「3首歌全曝光」超寵粉

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）今（22日）在台北大巨蛋舉辦第二場演唱會，雖然昨晚因〈三天三夜〉又引發周邊部分居民反應有晃動，但阿妹今天心情並沒有受到太大影響，依然照唱〈三天三夜〉 ，還帶領4萬觀眾，高喊：「跳起來！」令全場觀眾情緒沸騰到最高點。

▲▼張惠妹在台北大巨蛋玩起滑板車。（圖／聲動娛樂提供）

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而她今天安可獻唱〈如果你也聽說〉、〈我最親愛的〉，還加碼唱了一小段〈連名帶姓〉，寵粉到極致，阿妹也忍不住笑說，聽說大家有要趕車回家，結果眾人狂喊：「沒有！」阿妹立刻開玩笑：「那現在把門都關起來！」

而她在演唱會上不僅玩起滑板車，還號召觀眾拋灑紅彩帶，畫面相當震撼。此外，有別於昨天散場時的大螢幕寫：「壓力測試完畢」，今天的大螢幕上則是寫「續攤的朋朋，請去中庭討論」，相當幽默。

▲張惠妹號召大巨蛋觀眾拋灑紅彩帶。（圖／聲動娛樂提供）

針對大巨蛋周遭住戶反映，21日晚上10時左右家中出現微幅震動一事，台北市體育局22日上午表示，體育局已督促遠雄依承諾，協同專業單位進行監測，並與主辦單位研議，在確保安全及避免擾鄰的前提下，對活動進行妥適安排；而關於體育局要遠雄協同專業單位進行監測，遠雄巨蛋公司22日中午說明，依照客觀結構認證與工程檢測數據，巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範；尊重主管機關，若對於表演內容型態有建議規範，會再與主辦方進行研議。

▲張惠妹今晚散場時大螢幕畫面。（圖／讀者提供）