Vicky哭了：改變不容易！　捲佔位風波首鬆口心情

記者王靖淳／綜合報導

女星Vicky、黃小柔日前上節目爆料某流量女星私下無禮、搭火車佔位，隨著風波延燒多日，黃小柔事後證實所說的是啦啦隊女孩林襄及林穎樂其中一人，消息曝光後掀起討論。為此，Vicky最近透過IG分享與女兒們一起追劇的點滴，不只邊看邊笑，還在劇情高潮中流下感動的眼淚，甚至忍不住隨劇情起伏大聲吐槽。最後，她更自我喊話：「雖然改變不容易，慢一點沒關係。」

▲Vicky。（圖／翻攝自Instagram／vickytung076）

Vicky表示，這段追劇時光不僅是家人之間的情感交流，更是一種學習釋放情緒的方式，讓她感受到家庭的力量與溫暖。Vicky更坦言，自己目前正在努力適應新的改變，她提到：「我確實沒那麼多觀眾，好好學習新的事物，做好自己該做的事情。」雖然這條路並不容易，但她強調只要一步步前進，即使速度慢一點也無妨，只要方向是朝著夢想邁進，便是值得的努力。

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▲Vicky發文分享心聲。（圖／翻攝自Instagram／vickytung076）

事實上，整起佔位風波源自黃小柔、Vicky日前在節目《小姐不熙娣》中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像，片段播出後，引發外界瘋猜。隨著風波延燒，黃小柔18日發文說明整起事件經過，親口證實自己爆料的對象就是啦啦隊女孩林襄與林穎樂其中一人，「句句屬實，絕無虛言。」