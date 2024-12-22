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高爾宣升格爸爸「奶爸經」聊不完 　笑曝：幫女兒拍嗝很有成就感

記者葉文正／台北報導

中台灣最盛大的耶誕活動就在竹南運動公園舉辦的《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》，其中星光雲集的主題音樂會在12月更是引爆話題，接連4天主題融入國、台、客、原住民語，二度到苗栗開唱的歌手高爾宣OSN，對苗栗鄉親印象深刻：「上次《庄神搖滾晚會》我記得好像是在2021年的時候，那時候我就覺得苗栗的歌迷很熱情，3年後再次接到苗栗的邀請，心情上很期待，今年也是我第一次在苗栗過耶誕節，期待再次見到苗栗的粉絲，一起共度佳節。」
▲苗栗音樂佳餚耶誕城》高爾宣。（圖／中天電視）

▲苗栗音樂佳餚耶誕城高爾宣演唱。（圖／中天電視）
被封為「創作男神」的高爾宣，今年10月喜迎女兒誕生，升格「奶爸男神」，即使演出行程滿檔，高爾宣一回家就自動切換奶爸模式：「當爸爸之後，作息變得很規律，下班回家一起吃飯、餵奶，很幸福，女兒也很天使，所以目前一切都很順利，而且給她餵奶拍嗝的時候，只要她打出一個大嗝，我就會很有成就感，哈哈哈！」

▲苗栗音樂佳餚耶誕城》高爾宣。（圖／中天電視）

▲高爾宣滿口奶爸經。（圖／中天電視）

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提到寶貝女兒，高爾宣有說不完的「奶爸經」，他還分享自己的哄娃妙招：「前幾天演出時，主持人問我女兒哭了怎麼辦，我說我會哼歌給她聽，她就不哭了，這時候台下有一位男粉絲給我放假哭聲，我當下有笑出來，覺得那位歌迷很可愛。」

才剛結束巡迴演唱會的高爾宣，也馬不停蹄地為《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》做準備：「演出會帶來大家比較耳熟能詳的歌，讓現場變成大型KTV！這次《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》還有其他很厲害的藝人也會一起演出，是很值得共襄盛舉的一場耶誕晚會。」

他也向歌迷預告：「近期陸續也有在準備明年的新作品，新的一年會發一些更溫暖的歌給大家聽。」精彩可期的《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》聖誕音樂盛會，同步也在中天電視YT頻道、中時新聞網YT頻道全程Live直播，中天綜合台也會在12月24日晚間7點全程轉播《共下耶誕YA！》，並於12月22日、23日、25日晚間6點精彩重播《哈客耶誕慶》、《台嗨！耶誕夜》、《原音樂翻耶誕城》音樂會。

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