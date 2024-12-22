張如君呼吸不順　週休二日運動健身回春

記者葉文正／台北報導

擔任泛美國際文教基金會董事長的張如君承辦松山社區大學，今年擴大舉辦「松山之春」三合一聖誕點燈。張如君在聖誕樹上懸掛祈福卡寫下「祈求平安」，揭露她竟然有呼吸問題，在新的一年求健康重於拼事業。

▲張如君檢查出呼吸不順的原因。（圖／松山社區大學提供）



張如君週末率領松山社區大學，結合台北均衡扶輪社及利河伯使徒中心，在中崙高中圓心廣場立起高達7公尺多的聖誕樹，點燈為「松山之春」寒冬送暖系列關懷活動拉開序幕。

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▲蕭美萍主席(左)特別從金門趕來，和紀皖珍理事長聯袂參與「松山之春」公益活動。（圖／松山社區大學提供）



張如君說，今年擴大舉辦的送暖活動一整天至少吸引千人參加。她同時也在聖誕樹上懸繫祈福卡，今年她的祈福卡上寫的是「祈求平安」，不少共同參加點燈好友都關心她是否健康出現狀况?



▲潮肉炭火燒肉老闆「阿平」特別準備燒肉禮盒，贊助愛心聖誕點燈。（圖／松山社區大學提供）

張如君表示，不久前她才做完全身健康檢查，結果竟然被診斷出有呼吸道過敏，在半夜睡眠時有呼吸不順暢的問題，讓她和家人全都嚇了一跳。 一向拼事業像拼命的張如君說，她已經被家人要求每星期工作至少要休息一天、運動一天，現在她每逢假日或是爬山、或是溜冰、或是打球，不但看不出一絲病容，而且外表還變得更年輕，簡直就是有回春的感覺。



張如君表示，今年的「松山之春」除了有在地的松山區公所、中崙高中、大潤發中崙店、永慶房屋南京光復店、Hi-Q中華海洋生技等熱心企業協辦外，更有城市小姐台灣賽區主席蕭美萍、潮肉炭火燒肉老闆「阿平」、大宇國際證券投顧名師張宇明、鼎豐國際網路有限公司執行長鄭博文、華美貿易員工等友人給予熱心贊助，規模盛大，總計吸引活動参加人數至少超過千人以上。