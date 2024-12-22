ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李彩演腰傷宣布暫時封舞！曬「腰椎X光照」曝現況：沒壞掉真神奇

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團IZ*ONE出身的SOLO歌手李彩演，近日透露腰部受傷的消息，不過仍計劃按原定行程繼續進行活動。她日前陸續在Instagram上分享自己的腰椎X光照片，透露自己腰受傷的消息，讓粉絲感到相當擔憂。

▲李彩演宣布短期間內會讓腰部休息，但行程將照常消化。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

▲李彩演因腰傷而不得不暫時停止跳舞。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

根據韓媒《OSEN》報導，李彩演的腰傷還不到椎間盤突出程度，現有的行程安排不會受到影響。此前，她在個人社群上發布張X光照片，並配文「一起走吧…拜託了，朋友」，透露因腰部受傷而前往醫院檢查的消息。隨後，又上傳了一段舞蹈練習影片，寫道：「沒壞掉真是神奇，辛苦了。」影片中可以看到她完成了一些需要大幅度腰部動作的舞蹈，包括向後彎腰等挑戰性的動作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李彩演宣布短期間內會讓腰部休息，但行程將照常消化。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

▲李彩演宣布短期間內會讓腰部休息，但行程將照常消化。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

▲李彩演發限時動態分享X光照。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

此外，李彩演還上傳一張自己進行伸展動作的照片，並反思道：「以後不要這樣熱身了。」另一篇貼文中則寫道：「CLOSED，跳舞會休息一段時間，明年會繼續正常營業的。」此言一出，立即引發粉絲對她腰部健康狀況的擔憂。然而，該貼文很快被她刪除。

▲李彩演宣布短期間內會讓腰部休息，但行程將照常消化。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

▲李彩演宣布短期間內會讓腰部休息，但行程將照常消化。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

▲李彩演宣布短期間內會讓腰部休息，但行程將照常消化。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

事實上，許多像李彩演這樣從事激烈舞蹈的唱跳歌手，都有著腰部與關節問題，由於長期重複高強度動作，許多偶像甚至在年輕時就不得不接受手術治療。韓媒為此向經紀公司詢問她的狀況，公司則表示目前李彩演的腰部狀況未對日常生活及節目錄製造成影響，接下來會透過物理治療來改善，並如期完成既定的錄影計劃。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

媽溫柔喊滾出去！牠秒奔樓梯口　胖橘成液態貓「向下流動」超柔軟

推薦閱讀

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半　背部二刀還傷及肺部引發氣胸

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半　背部二刀還傷及肺部引發氣胸

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

金泰梨頒獎典禮犯「大型失誤」講錯話全被播出　李帝勳急圓場救她

金泰梨頒獎典禮犯「大型失誤」講錯話全被播出　李帝勳急圓場救她

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

張惠妹大巨蛋開唱　「13年男友現身包廂」8字超甜放閃！

張惠妹大巨蛋開唱　「13年男友現身包廂」8字超甜放閃！

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　捲佔位風波掀兩派戰翻

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　捲佔位風波掀兩派戰翻

死侍老婆不忍了！布蕾克萊芙莉提告導演「性騷擾」　老公到場列七大警告

死侍老婆不忍了！布蕾克萊芙莉提告導演「性騷擾」　老公到場列七大警告

影帝上繳千萬薪水「妻1秒花光」！氣罵：會不會管錢　如今變億萬身家

影帝上繳千萬薪水「妻1秒花光」！氣罵：會不會管錢　如今變億萬身家

修杰楷脱了！裸上身「餐桌上激戰」曾莞婷　她害羞還原拍攝過程

修杰楷脱了！裸上身「餐桌上激戰」曾莞婷　她害羞還原拍攝過程

《黑白》大咖主廚現大巨蛋賣便當！證實台灣開餐廳　路人認出本尊驚呼

《黑白》大咖主廚現大巨蛋賣便當！證實台灣開餐廳　路人認出本尊驚呼

56歲男星「搭機突發現下半身癱瘓」　確診罕見疾病…曝艱辛復健

56歲男星「搭機突發現下半身癱瘓」　確診罕見疾病…曝艱辛復健

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半　背部二刀還傷及肺部引發氣胸

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

金泰梨頒獎典禮犯「大型失誤」講錯話全被播出　李帝勳急圓場救她

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

張惠妹大巨蛋開唱　「13年男友現身包廂」8字超甜放閃！

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　捲佔位風波掀兩派戰翻

死侍老婆不忍了！布蕾克萊芙莉提告導演「性騷擾」　老公到場列七大警告

影帝上繳千萬薪水「妻1秒花光」！氣罵：會不會管錢　如今變億萬身家

修杰楷脱了！裸上身「餐桌上激戰」曾莞婷　她害羞還原拍攝過程

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李彩演

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蹦闆《拳上》打贏統神　陳沂發文疑偷酸：一直低頭什麼打法？
  2. 張惠妹演唱會Day2！居民住「搖滾區」崩潰：又開始震了
  3. 楊晨熙爆料「生日錢蛋糕被尪花掉」　新婚一年AA制心聲全說了
  4. 木村拓哉首揭「傑尼斯陷醜聞仍留下」原因！　粉絲兩派戰翻
  5. 張惠妹嗨唱〈三天三夜〉！　安可曲目「3首歌全曝光」超寵粉
  6. 高爾宣升格爸爸「奶爸經」聊不完 　笑曝：幫女兒拍嗝很有成就感
  7. 李彩演腰傷宣布暫時封舞！曬「腰椎X光照」曝現況：沒壞掉真神奇
  8. 張如君呼吸不順　週休二日運動健身回春
  9. Vicky哭了：改變不容易！　捲佔位風波首鬆口心情
  10. 台大法律女落榜3年「崩潰看身心科」！李怡貞嘆：想賺大錢別當律師

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366