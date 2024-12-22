李彩演腰傷宣布暫時封舞！曬「腰椎X光照」曝現況：沒壞掉真神奇

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團IZ*ONE出身的SOLO歌手李彩演，近日透露腰部受傷的消息，不過仍計劃按原定行程繼續進行活動。她日前陸續在Instagram上分享自己的腰椎X光照片，透露自己腰受傷的消息，讓粉絲感到相當擔憂。

▲李彩演因腰傷而不得不暫時停止跳舞。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

根據韓媒《OSEN》報導，李彩演的腰傷還不到椎間盤突出程度，現有的行程安排不會受到影響。此前，她在個人社群上發布張X光照片，並配文「一起走吧…拜託了，朋友」，透露因腰部受傷而前往醫院檢查的消息。隨後，又上傳了一段舞蹈練習影片，寫道：「沒壞掉真是神奇，辛苦了。」影片中可以看到她完成了一些需要大幅度腰部動作的舞蹈，包括向後彎腰等挑戰性的動作。

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▲李彩演發限時動態分享X光照。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

此外，李彩演還上傳一張自己進行伸展動作的照片，並反思道：「以後不要這樣熱身了。」另一篇貼文中則寫道：「CLOSED，跳舞會休息一段時間，明年會繼續正常營業的。」此言一出，立即引發粉絲對她腰部健康狀況的擔憂。然而，該貼文很快被她刪除。

▲李彩演宣布短期間內會讓腰部休息，但行程將照常消化。（圖／翻攝自李彩演Instagram）

事實上，許多像李彩演這樣從事激烈舞蹈的唱跳歌手，都有著腰部與關節問題，由於長期重複高強度動作，許多偶像甚至在年輕時就不得不接受手術治療。韓媒為此向經紀公司詢問她的狀況，公司則表示目前李彩演的腰部狀況未對日常生活及節目錄製造成影響，接下來會透過物理治療來改善，並如期完成既定的錄影計劃。