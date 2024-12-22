台大法律女落榜3年「崩潰看身心科」！李怡貞嘆：想賺大錢別當律師

記者劉宛欣／綜合報導

一名畢業於台大法律系的女考生透露自己考律師連3次落榜，身心承受極大壓力，為此還前往身心科就醫，讓她坦言很想放棄。經常發表時事看法的律師李怡貞，也在臉書上提及此事，認為這樣的情況很常見，甚至建議「想賺大錢別當律師」。

▲李怡貞在臉書分享對台大法律系女考生遭遇的看法。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞22日在臉書分享寫下「其實我認為是很正常的事」，她認為女考生有意識到壓力大到需要就醫是好事，最怕的是那種不願讓家人知道，也不願面對壓力的狀況，還直言「法律系通常都是天之驕子模範生會讀書一路順遂，人生歷程不太有可能會遇到太大的挫折，不會想到考律師會栽跟斗」，加上許多知名律師看似都「普攏共」，難免會讓部分考生心想那些人可以，自己卻一直落榜，更加難以接受。

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李怡貞指出，承受過大壓力的後果，會有幾種情形發生，首先是「精神錯亂不正常」，這會造成人無法正常工作，再來是考試考多年「與社會脫節」，導致無法與同事、當事人正常社交，還有一種情況是變得「自視甚高」，看不起身邊任何人，自以為是地貶低他人，最後就是「發現自己賺的不如檯面上的律師」，心態進一步扭曲，開始跟詐騙集團合作「遊走灰色地帶」。

▲李怡貞以過來人經驗分析律師這一行。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞律師生涯10多年，她回想起過去的經歷，認為考律師反而是「人生最簡單的關卡」，有沒有好的心態才是最重要的，她甚至直言「如果想要賺大錢，真的不要當律師」，職涯中她遇到許多貴人，加上十分努力，才有辦法走到現在，現代的律師就算努力，也不一定可以賺到相對的報酬，如果既年輕又沒有背景，要成功真的很難。

李怡貞還提及幾種律師必備的特質，包含個性雞婆、勇於對抗強權、喜歡幫人解決問題、喜歡開撕，如果沒有這幾種特質，那就沒有任何熱情，很難能在律師行業撐下去，她有感而發「如果沒有強壯的心臟，尤其身為家事律師，需要面對許多非意料之中的問題或危機，協助當事人穩定心態面對，更沒法進一步運籌帷幄更別說進一步決勝千里」

最後，李怡貞也不忘鼓勵還在奮鬥的考生，表示「還沒考上的不要灰心，天道酬勤，穩定自己的良好心態繼續努力」，至於已經考過的人，她也呼籲「繼續加油，千萬提醒自己不要變成自己當初討厭的那種大人」。