金泰梨頒獎典禮犯「大型失誤」講錯話全被播出　李帝勳急圓場救她

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度SBS演技大賞於21日舉辦，電視台找來去年的大賞得主《惡鬼》金泰梨頒獎，怎料她當場在直播中說錯話，不斷狂道歉，嚇歪的表情全程被播出，所幸搭擋李帝勳機智救了她，替她緩頰表示「這就是直播的奧妙」，立刻救回尷尬的氣氛。

▲金泰梨頒獎講錯話，連自己都嚇到了。（圖／翻攝自SBS）

金泰梨21日揭曉2024年度大賞得主，然而，向來性格大剌剌的她，在直播間意外講錯話，她明明是參加SBS活動，卻講成勁敵「MBC」，脫口說出「今年MBC的大賞⋯」，意識到講錯話，她嚇到睜大眼、急忙道歉：「我太緊張了對不起。」李帝勳則是機智把話題轉回來「是SBS唷」。

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▼▲金泰梨講錯話場上不斷道歉。（圖／翻攝自SBS）



金泰梨在場上不斷道歉，李帝勳則為她緩頰「沒關係，這就是直播的奧妙。」台下響起一陣熱烈掌聲，為她加油應援，她才得以繼續頒獎，回想去年得到大賞時當下氣氛：「還記得去年跟一起合作過的導演、演員們安逸並且享受地欣賞完了舞台演出，但當最後頒發大賞的時間越來越接近，一直到被喊到名字前，我都很緊張。」

▲▼金泰梨講錯話後，李帝勳急忙幫她圓場。（圖／翻攝自SBS）



金泰梨講述2023年拿下大賞的過程，李帝勳接著圓場表示「很理解那份緊張感，我站在舞台上都能聽到現在坐在面前入圍者們的心跳聲音」，兩人一搭一唱幽默地講著頒獎感言，緩解入圍者的緊張感，最後大賞頒給張娜拉。