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木村拓哉首揭「傑尼斯陷醜聞仍留下」原因！　粉絲兩派戰翻

記者劉宛欣／綜合報導

打造出無數人氣偶像團體的傑尼斯事務所，去年被《BBC》揭露創辦人強尼喜多川的性醜聞事件，掀起巨大波瀾，多位偶像選擇離開事務所，公司火速改組，先是改名為SMILE-UP.，再另創星達拓娛樂管理旗下藝人，日劇天王木村拓哉是其中一個對老東家不離不棄的藝人，他近日在參加師弟團Snow Man的節目時，首次公開談及自己選擇留下的原因，罕見吐露心聲。

▲木村拓哉認為不能單純自己的角度考量事情。（圖／翻攝自微博、TBS）

▲木村拓哉罕見提及留在星達拓娛樂的原因。（圖／翻攝自微博、TBS）

20日播出的《請交給Snow Man來做吧》中，木村拓哉被Snow Man成員Raul問及：「和木村前輩在同一個事務所讓我感到非常安心，總是從中獲得力量。但如果我是木村拓哉，退社可能會是一個更容易的選項。想知道前輩選擇不退社的原因是什麼？」雖然是敏感問題，但木村拓哉並沒有閃躲，而是選擇大方回應。

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木村拓哉坦言從個人角度來看，退社確實是一個輕鬆的選擇，但他認為工作並非只靠自己完成。他強調：「我們之所以存在，是因為有粉絲的支持。粉絲投注的感情，不僅包含我進公司以來的點滴，也包括了公司內成員之間的互動關係，我認為重點是這個。如果只考慮個人利益，退社可能比較容易，但我並未單純從個人角度出發去考慮。」

▲木村拓哉認為不能單純自己的角度考量事情。（圖／翻攝自微博、TBS）

▲木村拓哉認為不能單純自己的角度考量事情。（圖／翻攝自微博、TBS）

然而，節目播出以後，木村拓哉的發言，在粉絲間掀起兩極的反應，部分粉絲對他的堅持表示支持，但也有不少人直指他留下的理由「令人難以苟同」，甚至有人直言「我喜歡的不是傑尼斯的木村拓哉，而是SMAP的木村拓哉」，還有人認為如果他真的為了粉絲好，就應該離開公司。

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