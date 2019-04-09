miss A解散2年合體！重現《Bad Girl Good Girl》　粉絲淚崩：我的青春

記者吳睿慈／綜合報導

南韓紅極一時的女團miss A於2010年帶著主打歌曲《Bad Girl Good Girl》出道，隨後推出的歌曲每每都會掀起熱烈討輪，4人在樂壇頗具知名度。然而，隨著幾位成員各自往不同道路發展後，團體最終在2017年正式解散。已許久沒合體的她們，霏（Fei）8日驚喜在Instagram貼出與佳（Jia）的合照，令大批粉絲直呼好想妳們。

▲▼霏、佳重現當年的夯曲《Bad Girl Good Girl》。（圖／翻攝自霏IG）



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霏（Fei）8日驚喜在Instagram更新一系列照片，她與佳（Jia）難得再度碰面，兩人依偎著彼此拍照，相隔2年，再度跳起當年的夯歌《Bad Girl Good Girl》，令歌迷回憶湧上，紛紛留言「我的青春」。

▲霏9日貼出與佳的合體。（圖／翻攝自霏IG）



▲Min 2月曾更新自拍照。（圖／翻攝自霏IG）



miss A於2017年正式解散，霏、佳返鄉繼續打拼，近年來參與不少大陸節目，Min離開經紀公司JYP，不時會透過Instagram與歌迷分享近況，但鮮少亮相在螢幕前，秀智則是不久前結束與JYP的合約，離開待了9年的公司，簽給Management SOOP，成為孔劉、孔曉振等人的師妹。