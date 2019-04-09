神話Andy親自報喜！5月登台獻愛　為弱勢兒童籌餐費

記者吳睿慈／綜合報導

南韓最長壽團體神話成員Andy過去曾多次來台舉辦慈善見面會，為紅心字會獻愛心，每年都會義不容辭參與活動，今年也不例外，他即將在5月25日四度來台，為籌募弱勢兒童營養餐費，舉辦「2019囍愛Andy李先鎬Beloved Taipei Fan Meeting」愛心見面會。

▲神話Andy親自報喜，5月登台獻愛。（圖／紅心字會提供）



Andy透過主辦表示：「能夠參加紅心字會的慈善活動，對我來說不只是很榮幸，因為這美好的宗旨，讓我覺得非常感恩。」他特地來台慶祝紅心字會30週年，同時宣布推出全新單曲《要再喝一杯嗎?》，此趟訪台帶著雙喜臨門的喜悅，再度來台做愛心。

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▲神話Andy每年都會登台獻愛，今年也不例外。（圖／紅心字會提供）



來台前夕，Andy在韓親自用傳統藝術剪紙的方式，剪出「囍」字的圖案，作為本次見面會的主題視覺，還拍攝了一系列的宣傳照及影片，為展現深愛台灣粉絲的心意。活動上，他除了表演新歌和多首歌曲之外，還將進行多項與粉絲親密互動的遊戲，有別於韓星來台舉辦商業活動模式，見面會採捐款贈票的方式，全場不分區，捐款4500元即可獲得限量500張的入場名額，活動將於5月25日下午5點在ATT SHOW BOX 大直舉行，14日中午12點起開放捐款。