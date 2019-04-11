B.A.P主唱大賢靠自己發片！募資10hrs就達標...台粉這樣做超給力

文／歐蜜

自2月宣布退出TS娛樂公司之後，相繼看到B.A.P成員在各自籌備發片及歌迷見面的訊息。3月份主唱大賢更是宣布了一系列專輯、演唱會、簽售會等豐富的宣傳活動。並在4月5日推出自己第一張個人創作迷你專輯，而這張專輯可說是透過粉絲支持才辛苦推出的專輯。

▲大賢單飛後公開新動態。（圖／翻攝自大賢官方臉書）

新MV《You’re My》裡還首次演出跟女主角甜蜜的戀愛情節，雖然很多歌迷大叫吃醋受不了，但其實歌詞全都是在對歌迷表達他的愛與感謝。

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二月底時，大賢透過各個自己建立的社群平台表示，他現在是Baby們（B.A.P粉絲名稱）的大賢，所以改用BabyHyun來當自己的社群名稱，建立了自己的官咖、粉絲專頁、YouTube頻道。他在YouTube影片說道，他希望給大家看到更多面向的自己，雖然有人找他簽約，但他目前只想專心做音樂，所以決定先自己闖一闖。

然而這個決定也讓他吃足苦頭，了解到以前周圍工作人員的辛苦。他更在影片裡說到，很多人以為他們巡迴賺了很多錢，但他坦白說：「這些錢都沒有了…」一個人要完成專輯、宣傳等項目，都可說是這位出道已經第7年的偶像歌手的全新體驗。





▲大賢單飛後靠歌迷支持，還在募資平台推出專輯募資項目。（圖／翻攝自大賢官方臉書）

三月初大賢透過募資平台籌款，推出個人專輯的成品，雖然剛推出時，許多人覺得價格蠻高的，但其實高價格的項目在福利面是很豐富的，可以受邀到大賢6月的生日會及演唱會後台等等近距離跟他接觸與互動。而爭氣的Baby們短短不到一個月，籌得近一億五千萬韓元（約快400萬台幣）的製作成本。

▲歌迷在10小時內就讓大賢的募資項目籌到100%款項，最後募資總金額高達近一億五千萬韓元。（圖／翻攝自c-bridge）

專輯內曲目都是自己跟朋友的創作，以抒情曲風為主，唱腔充滿抒情曲的感性，與過去唱B.A.P的歌曲不同的是，加入豐富的真假音轉換技巧，也讓大家聽到中低音的表現，而不是聲音一出現就飆高音，聽覺上享受到更完整的「歌手大賢」的嗓音魅力。

而專輯一推出，在台灣iTunes專輯榜馬上衝到第二名，僅次於當紅女團Blackpink！



▲iTunes榜單大賢佔第二。（圖／翻攝自iTunes）

不枉費歌迷的熱力支持，大賢努力把自己的宣傳做到好、做到滿，除了已經要舉辦的演唱會之外，本周也將在電台、M! countdown、Simply Kpop等節目露面宣傳新曲，以「歌手鄭大賢」新面貌跟大眾見面。希望大家喜歡新的大賢，也別忘去唱片行跟線上音樂平台購買他的新專輯！

▲大賢本周將在首爾舉行簽售會，宣傳照還把自己的愛犬Ganji帶入鏡了！（圖／翻攝自大賢官方臉書）

歐蜜

2004年迷上Rain、神話後一路不回頭的主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演唱會上，成為走到末路都還要花錢的末路狂花。演唱會經歷：神話、BigBang、TVXQ、2NE1等。看更多請上粉絲頁【美劇韓樂Fanatic】

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