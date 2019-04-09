討厭了10年《暮光之城》　羅伯派汀森「改觀了」揭背後原因

記者傅家妤／綜合報導

距離首集《暮光之城》上映至今已經10年，雖然該系列已經在2012年寫下句點，但在男主角羅伯派汀森（Robert Pattinson）心中，該電影一直都是他心中的「污點」，過去也曾多次公開吐槽自己的演技，整個故事劇情的不合理之處，不過10年過去，近來他再次提起，似乎已經對《暮光之城》改觀，「現在重看發現還滿酷的。」

▲《暮光之城》第一集播出至今已經過去10年。（圖／《暮光之城》劇照）

羅伯派汀森憑藉著《暮光之城》系列電影走紅，不過近幾年來他多接演的都是一些非主流、獨立電影的角色，而每每談起成名作時，他都會露出一副「往事不堪回首」的神情，不斷地吐槽該劇的故事劇情，甚至指出原著小說根本就不該出版，還說出劇中吸血鬼與人類女生談戀愛，就像是人類與自己的食物「漢堡、牛排」談戀愛般，非常荒謬。

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▲羅伯派汀森過去非常討厭這部代表作。（圖／《暮光之城：破曉》劇照）

不過，近來羅伯派汀森對該電影的看法似乎有了轉變，他在接受外媒《Cinema Blend》受訪時，提及近來從電視上看到《暮光之城：新月》的部分片段，「我意外的發現電影配樂做得很好，我完全忘了，但是配樂在當時來說真的走得滿前面的。」

▲羅伯派汀森近來重看《暮光之城》，開始對電影有所改觀。（圖／《暮光之城》劇照）

除了讚賞配樂外，羅伯派汀森也表示看到對於5部《暮光之城》給許多青年帶來影響，他也覺得很榮幸也很感謝，「看來喜歡這部電影，對20出頭的小孩來說是滿流行的事，很多人能夠在我的身上找到他們曾經的美好回憶，這事情還滿酷的。我想當所有事情變成一種很巨大的流行，總會有人覺得很煩，因為到處都可以看到，不過現在看來，那些東西變得滿復古的，也是種流行啊。」