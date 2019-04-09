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影／《復仇者4》1分鐘正片畫面！驚奇隊長遭嗆「拋棄地球10年」霸氣給難看

記者洪文／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）片長3小時2分鐘，成為漫威影史最長電影。延續《驚奇隊長》片尾彩蛋，官方再度釋出全新1分鐘正片畫面，與上個月迪士尼股東會議上播放其中一段片段相同，驚奇隊長向復仇者聯盟成員們霸氣解釋10年來消失原因。

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▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

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▲《復仇者聯盟4：終局之戰》全新片段。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment，以下同）

片段一開始，黑寡婦說：「他又使用無限寶石了！」浩克接話：「這樣進行，我們會人手不足！」驚奇隊長很激動：「讓我們把寶石搶回來，用它把每個消失的人帶回來！」戰爭機器、美國隊長附和同意，黑寡婦又說：「即使只有一點扭轉機會，我們有義務為百姓放手一博。」

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

浩克不認同再次直接對抗薩諾斯：「我們怎麼能確定，這次的結果跟上一次不同？」驚奇隊長插話霸氣回應：「因為上次你們沒有我！」戰爭機器反嗆：「嗨，新來的女孩，這個房間裡的超級英雄都有豐富的作戰經驗，如果妳不介意，我丟個問題，這麼長久以來的時間，妳到底在哪裡？」

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

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驚奇隊長高EQ回應：「宇宙中有很多星球，很不幸運地，他們沒有你們！」戰爭機器聽完瞬間變臉，而索爾突然走向驚奇隊長，雷神風暴鎚瞬間從她腦袋背後飛來，眼看驚奇隊長一臉淡定、無所畏懼，這時索爾也服氣了：「這個我喜歡！」美國隊長便說：「我們去找那個可惡的傢伙吧！」

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰, 驚奇隊長

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