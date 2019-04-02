影／《復仇者聯盟4》再曝1分鐘預告　「鋼鐵人、美國隊長世紀握手」網淚崩

記者洪文／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）倒數20天上映，再度發布「60秒復仇篇」最新預告，這次網友全部哭了，因為鋼鐵人、美國隊長世紀握手言和，畢竟他們在英雄內戰意見不合，後來分道揚鑣，這也是2015年《復仇者聯盟2：奧創紀元》之後，兩人再度並肩作戰，足足等了4年。

▲▼鋼鐵人、美國隊長世紀握手，而且是美國隊長先伸手的喔。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）



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預告一開始在復仇者聯盟總部，鋼鐵人回到地球，跟美國隊長、鋼鐵人、鷹眼、黑寡婦、戰爭機器、蟻人、涅布拉一起討論對策，眾人是否賭注生命去冒險似乎有些爭論，下一個畫面就看到鋼鐵人、美國隊長世紀握手，這些全部發生在地球。

影片後半部，驚奇隊長與眾人乘坐太空船飛向宇宙，這是全新曝光的畫面，難道戰場又回到太空了嗎？不過，大家穿著原本的戰服，而非新戰服，可能是正片前半部的內容。最後看見鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾3巨頭合體作戰，讓人催淚。

▲▼鋼鐵人最掛心小辣椒、蜘蛛人。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）



這次《復仇者聯盟4：終局之戰》片長超過3小時，導演之一喬羅素日前向外媒《Box Office Pro》表示，「這個片長一直存在著，自從我們初剪開始至今沒有變過，我們一直很努力，也不喜歡超時，但是終結一個10年的故事真的非常困難。」他坦言，片中很多再次合作的角色，必須有那樣的片長，「我們非常注重情感的力道，而情感需要故事作為基礎。當你有一個龐大的情節、眾多角色和情感時，就會需要時間去調節情緒和呼吸。」

▲▼驚奇隊長首次加入。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）



導演羅素兄弟在上一集《復仇者聯盟3：無限之戰》上映前寫了公開信，請求看過電影的觀眾不要爆雷，而這一次導演喬羅素坦言壓力更大，他打算再寫一封信，請大家不要爆雷，甚至認為這次爆雷會比上一次還要多，「最好一張白紙的狀態去看，我鼓勵大家上映首周就去看，因為我確定，當電影上映的那一刻，網路上就會炸開來了。」

▲▼鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾3巨頭合體作戰，超催淚。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）



《復仇者聯盟4：終局之戰》由導演羅素兄弟執導，故事延續《復仇者聯盟3：無限之戰》，外傳情節可能涉及時間旅行，無論上一集是否受到「終極大反派」薩諾斯消滅生命，包括鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、浩克、黑寡婦、奇異博士、蜘蛛人、黑豹等超過60位超級英雄幾乎全數回歸，還有上一集未出現的鷹眼、蟻人、黃蜂女、女武神以及新角色驚奇隊長等加入戰場。

《復仇者聯盟4》將於2019年4月24日在台上映。