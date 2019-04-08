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《復仇者4》世紀合照「他卡C位」鋼鐵人站第2排　漫威總裁：某些人有真正結局

記者洪文／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）8日於洛杉磯舉辦大型記者會，導演羅素兄弟（Russo Brothers）率所有演員世紀大合照，只是過往永遠站在第一排正中間C位的「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）意外站在第二排，而站在第一排正中間、被兩位導演包夾的人則是「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），告別漫威的意味濃厚。

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▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會。（圖／翻攝自臉書／Avengers）

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▲《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會。（圖／翻攝自臉書／Avengers，以下同）

《復仇者聯盟4：終局之戰》記者會大合照當中，第一排由左至右分別是「奧科耶」戴娜葛里拉（Danai Gurira）、「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）、導演喬羅素（Joe Russo）、「美國隊長」克里斯伊凡、導演安東尼羅素（Anthony Russo）、「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）、「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo），而第二排由左至右為「涅布拉」凱倫吉蘭（Karen Gillan）、「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）、「鋼鐵人」小勞勃道尼、「戰爭機器」唐奇鐸（Don Cheadle）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會。（圖／翻攝自臉書／Avengers）

漫威總裁凱文費吉再度強調，《復仇者聯盟》系列電影中將有一些角色在《復仇者聯盟4：終局之戰》走向真正的結局，「大約4、5年前，我們討論了漫畫改編電影沒有看到的內容，就是還沒有一個真正的結局，這就是為什麼這部片被稱為『Endgame』，我認為它非常、非常、非常特殊。」

導演羅素兄弟希望可以實踐目標，為系列電影走向真正的結局。導演安東尼羅素表示：「這個故事非常關注這些英雄如何處理損失，那些慘重的損失、真正的損失以及毀滅性的損失，而這些英雄該如何從這一刻開始前進？」導演喬羅素則說：「我們可以藉由《復仇者聯盟4：終局之戰》獲得電影史上最偉大的體驗之一，我們希望人們對結局感到滿意。」

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會。（圖／翻攝自臉書／Avengers）

「美國隊長」克里斯伊凡看著導演羅素兄弟說：「我可以大聲說出來了，對嗎？這是一個完整的輪廓，這部電影確實為很多人提供了一個結局。」講到一半，導演喬羅素突然大笑，而「戰爭機器」唐奇鐸坐在後面拍手，意圖打斷了他的說話，害怕他會爆雷。

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即使如此，「美國隊長」克里斯伊凡依舊小心翼翼地繼續說：「我已經結束任務了（I’m done），他剛剛度過了這麼多⋯。」主持人強法夫洛（Jon Favreau）見狀馬上救援：「好，讓我們來聊聊《歪小子史考特》（克里斯伊凡演出美國隊長之前的作品）。」他隨後只好轉換話題，聊起與漫威大家庭建立了很好的情感。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會。（圖／翻攝自臉書／Avengers）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會。（圖／翻攝自臉書／Avengers）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會。（圖／翻攝自臉書／Avengers）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會。（圖／翻攝自臉書／Avengers）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會。（圖／翻攝自臉書／Avengers）

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰, 美國隊長

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