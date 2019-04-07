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麥可貝堅定離開《變形金剛6》團隊！　製片解密原因：我不怪他

記者洪文／綜合報導

電影《變形金剛6》（Transformers 6）正在籌備中，不過將不是《變形金剛5：最終騎士》的續集，因為導演麥可貝（Michael Bay）確定不再執導，製片羅倫佐（Lorenzo Di Bonaventura）坦言：「他已明確表達不會再參與製作了，我不怪他！」

《變形金剛5：最終騎士》。（圖／《變形金剛5：最終騎士》劇照）

▲《變形金剛5：最終騎士》。（圖／《變形金剛5：最終騎士》劇照）

外媒《Slash Film》詢問導演麥可貝是否回歸《變形金剛6》，或是另尋新的導演執導？製片羅倫佐回應：「我認為麥可貝已經明確表示他已在《變形金剛》做了自己想做的事情，並且他不會再繼續參與製作了，所以我認為答案就是：我們正在寫劇本，一旦我們對於劇本有了堅定的信念，我們才會決定由誰執導，麥可貝明確表示他不想這樣做，我不怪他，他已經投入一生將近10年的時間在這個系列，花太多時間了。」

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其實製片羅倫佐3月才向《Collider》表示，曾有觀眾看完《大黃蜂》告訴他：「我喜歡這部電影，也對麥可貝很厭倦，但是看完之後，我更希望它有一點麥可貝的風格。」他當時便認為《大黃蜂2》將嘗試注入多一點麥可貝的元素，符合系列電影的基調，「獲得了幾個經驗教訓，一個是我們可以自由地講任何故事，另一個是觀眾對於每個角色的強度與情感有高度的重視。我知道下一部《變形金剛》怎麼拍了，無論如何，我們會嘗試《大黃蜂》、麥可貝電影融合在一起。」

《變形金剛6》目前看起來充滿變數，不過《大黃蜂》口碑、票房兼具，而且派拉蒙、孩之寶也相當滿意，再回到麥可貝的風格似乎違反常理。實際上，外媒認為製片羅倫佐需要確定好自己的想法，因為他每次受訪時幾乎給出系列電影互相矛盾的訊息。

目前尚不清楚《變形金剛6》上映日期，以及《大黃蜂》系列電影是否與《變形金剛》系列為同一個宇宙，只能等待後續消息了。

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關鍵字

變形金剛, 變形金剛6, 羅倫佐, 麥可貝

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