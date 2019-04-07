鋼鐵人、美國隊長世紀握手「預告是假的」　導演證實：《復仇者4》不會出現

記者洪文／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）2日發布最新「復仇篇」1分鐘預告，其中鋼鐵人、美國隊長世紀握手的畫面，許多網友看了相當感動。不到1個禮拜，導演羅素兄弟（Russo Brother）親自證實：「正片不會出現這個畫面！」

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）



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外媒《Fox 5》記者詢問鋼鐵人、美國隊長世紀握手的幕後花絮，導演喬羅素表示：「我們不能說太多⋯。」未料導演安東尼羅素突然插話大方承認，這段不會出現《復仇者聯盟4》正片當中，「所以我們之前早就說過，我們會操縱一些假畫面在預告裡面，只是想要混淆大家對於電影劇情的猜測。話一說完，記者相當驚訝，導演安東尼羅素笑回：「你覺得我在開玩笑嗎？我沒有在開玩笑。」

導演喬羅素解釋：「鋼鐵人、美國隊長之間的關係是我們一直想要呈現給大家的，這是一個非常特別的故事。」這時一旁工作人員畫圈圈提醒訪問快結束，導演安東尼羅素見狀跟著比出動作笑說：「看到了嗎？」意指要記者不要再追問下去了。

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）



事實上，導演羅素兄弟向外媒《帝國雜誌》便承認《復仇者聯盟4》預告藏了假畫面，兩人都認為這是一種行銷手段，「最重要的東西就是，我們要為那些觀眾保留驚喜，我在童年時《星際大戰五部曲：帝國大反擊》一上映，就直接走進電影院看了，它深深地打動了我，因為在那之前，我完全不知道我將要看的到底是什麼故事，所以我們也希望把這種感受複製給我們的觀眾。」

喬羅素過去就曾說過：「現在的觀眾太會猜了，所以你在剪預告片時，你必須要很聰明，因為現在的觀眾很常看了預告片之後，就可以猜出電影裡將會發生什麼。」因此兩人決定將預告片和正片分開，預告片所呈現的東西與電影無關，只是一段他們想在預告片中告訴觀眾的訊息。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。

▼導演羅素兄弟《復仇者聯盟4：終局之戰》訪問畫面。（影片取自Youtube，如遭移除請見諒）

