ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

連假攻略／4天看完《復仇者4》之前21部電影　省下600元

文／永春隊長

清明連假4天，台北天氣似乎不太好，很適合在家宅一整天，反正《復仇者聯盟4：終局之戰》剩下不到1個月上映了，剛好friday影音推出「0元電影院」活動，可以免費看10部漫威電影，以平均單片租借價格60元來說，最多省下600元，這是個很好的時機把前面21部電影補齊，因此我整理了連假4天看片攻略：

▲▼漫威電影宇宙。（圖／翻攝自網路）

4月4日星期四
上午09:00-11:00
1 《鋼鐵人》 Netflix愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）
下午12:00-18:30
2 《無敵浩克》Netflix
3 《鋼鐵人2》 Netflix愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）
4 《雷神索爾》 Netflix愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）
晚上19:30-00:00
5 《美國隊長》 Netflix愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）
6 《復仇者聯盟》Netflix愛奇藝friday影音（0元）、myVideo（35元）

《鋼鐵人》至《復仇者聯盟》是完整的漫威電影宇宙第一階段，可見元老級6位超級英雄鋼鐵人、浩克、雷神索爾、美國隊長、鷹眼、黑寡婦起源故事，還有「空間寶石」宇宙魔方的首次出現。

請繼續往下閱讀...

如果真的沒時間，可以放棄《無敵浩克》，因為艾德華諾頓演完這一部之後，浩克就「被換成」馬克魯法洛演出了，而且這一集的故事跟後面20部的影響關係也不太大。

第1天辛苦一點，一次看掉6部電影。第一天建議使用Netflix、愛奇藝兩個平台，只要月付330元／227元可以一次看完，《無敵浩克》可以另外在itunes花費60元單片租借。

▲▼漫威電影宇宙。（圖／翻攝自網路）

4月5日星期五
 上午10:00-12:00
7 《鋼鐵人3》Netflix愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）
下午13:00-18:00
8 《雷神索爾2：黑暗世界》Netflix愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）
9 《美國隊長2：酷寒戰士》 Netflix愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）
晚上19:00-00:00
10 《星際異攻隊》Netflix愛奇藝friday影音（0元）、myVideo（35元）
11 《復仇者聯盟2：奧創紀元》friday影音（0元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／
蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（35元）

《鋼鐵人3》至《復仇者聯盟2》再加上《蟻人》屬於漫威電影宇宙第二階段，這裡開始出現「現實寶石」乙太、「力量寶石」宇宙靈球、「心靈寶石」奇塔瑞權杖。

第二天建議使用Netflix、愛奇藝兩個平台，《星際異攻隊》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》建議搭配friday影音，正好推出「0元電影院」優惠活動，可以免費觀看。

▲▼漫威電影宇宙。（圖／翻攝自網路）

4月6日星期六
 上午10:00-12:00
12 《蟻人》friday影音（0元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／
蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（35元）
下午13:00-18:00
13 《美國隊長3：英雄內戰》friday影音（59元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／
蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（35元）
14 《奇異博士》friday影音（0元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／
蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（35元）
晚上19:00-00:00
15 《星際異攻隊2》Netflixfriday影音（0元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／
蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（35元）
16 《蜘蛛人：返校日》Netflix

《美國隊長3》開啟漫威電影宇宙第3階段，《奇異博士》開始出現「時間寶石」，《星際異攻隊2》則是近一步介紹了星爵與葛摩菈的關係，而《蜘蛛人：返校日》則是鋼鐵人、蜘蛛人的師徒之情，全部影響著《復仇者聯盟3》劇情發展。

第三天建議使用friday影音「0元電影院」活動觀看，不過《蜘蛛人：返校日》只有Netflix可以觀看（或是去itunes單片租借60元），而《美國隊長3：英雄內戰》則是推薦去myVideo觀看，單片租借只要佛心價35元。

▲▼漫威電影宇宙。（圖／翻攝自網路）

4月7日星期日
上午10:00-12:00
17 《雷神索爾3：諸神黃昏》friday影音（0元）愛奇藝、myVideo（53元）
下午13:00-18:00
18 《黑豹》friday影音（0元）愛奇藝、myVideo（53元）
19 《復仇者聯盟3：無限之戰》friday影音（0元）愛奇藝、myVideo（53元）
晚上19:00-00:00
20 《蟻人與黃蜂女》friday影音（0元）愛奇藝（非會員80元、會員64元／
蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（53元）
21 《驚奇隊長》現正熱映中

《復仇者聯盟3：無限之戰》前後一共5部電影，似乎每一個都在埋哏，包括《雷神索爾3：諸神黃昏》見到雷神索爾、洛基、浩克性格的轉變，《黑豹》介紹了瓦干達的技術，而《蟻人與黃蜂女》則是正式帶出「量子領域」的概念，以及在《驚奇隊長》介紹了宇宙最強超級英雄的逆天能力，這些可能都是《復仇者聯盟4》的逆轉關鍵。

第四天建議使用friday影音「0元電影院」觀看，新片全部免費真的是佛心來著，而愛奇藝可以透過月付227元的方式一次看完4部新片，最後《驚奇隊長》現正熱映中，請把握機會買票去觀賞。

推薦閱讀

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

網紅遊首爾飯吃到一半驚見EXO！　爽曬「零遮掩、神素顏世勳」同框照

網紅遊首爾飯吃到一半驚見EXO！　爽曬「零遮掩、神素顏世勳」同框照

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

楊丞琳無P原圖「真實身材」秒現形！　中空照曝光…黃小柔驚呆了

楊丞琳無P原圖「真實身材」秒現形！　中空照曝光…黃小柔驚呆了

17歲秘戀阮經天7個月分手！劉品言「3戀情留陰影」拒絕再愛圈內人

17歲秘戀阮經天7個月分手！劉品言「3戀情留陰影」拒絕再愛圈內人

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

工藤新一時間不多了！　《柯南》鐵粉掐指一算「夢想只剩1個月」

工藤新一時間不多了！　《柯南》鐵粉掐指一算「夢想只剩1個月」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

網紅遊首爾飯吃到一半驚見EXO！　爽曬「零遮掩、神素顏世勳」同框照

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

楊丞琳無P原圖「真實身材」秒現形！　中空照曝光…黃小柔驚呆了

17歲秘戀阮經天7個月分手！劉品言「3戀情留陰影」拒絕再愛圈內人

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟：無限之戰, 復仇者聯盟4

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瑤瑤回家介紹韓星男友　媽媽一聽「年齡差距」：完全不能接受！
  2. 走路摩擦內褲爆痛！　布丁姐姐患「羞羞病」台灣女生超容易感染
  3. 連假攻略／4天看完《復仇者4》之前21部電影　省下600元
  4. 陳意涵「懷孕只胖4kg」！　被通知「寶寶胎位不正」崩潰
  5. 王源剪頭髮了！「眉上3公分短瀏海」　新髮型帥哭女粉：又戀愛了
  6. 這就是我們在等待的台劇－《與惡》其實你我都沒這麼善良
  7. 網紅遊首爾飯吃到一半驚見EXO！　爽曬「零遮掩、神素顏世勳」同框照
  8. 獨家／《與惡》製作人揭秘賈靜雯接演內幕！靠「國師」牽緣分
  9. 唐葳穿UGG美鞋　獻心機穿搭秘訣
  10. 瘋電影／騙局　權力使人腐爛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366