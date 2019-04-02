連假攻略／4天看完《復仇者4》之前21部電影　省下600元

文／永春隊長

清明連假4天，台北天氣似乎不太好，很適合在家宅一整天，反正《復仇者聯盟4：終局之戰》剩下不到1個月上映了，剛好friday影音推出「0元電影院」活動，可以免費看10部漫威電影，以平均單片租借價格60元來說，最多省下600元，這是個很好的時機把前面21部電影補齊，因此我整理了連假4天看片攻略：

4月4日星期四

上午09:00-11:00

1 《鋼鐵人》 Netflix、愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）

下午12:00-18:30

2 《無敵浩克》Netflix

3 《鋼鐵人2》 Netflix、愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）

4 《雷神索爾》 Netflix、愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）

晚上19:30-00:00

5 《美國隊長》 Netflix、愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）

6 《復仇者聯盟》Netflix、愛奇藝、friday影音（0元）、myVideo（35元）

《鋼鐵人》至《復仇者聯盟》是完整的漫威電影宇宙第一階段，可見元老級6位超級英雄鋼鐵人、浩克、雷神索爾、美國隊長、鷹眼、黑寡婦起源故事，還有「空間寶石」宇宙魔方的首次出現。

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如果真的沒時間，可以放棄《無敵浩克》，因為艾德華諾頓演完這一部之後，浩克就「被換成」馬克魯法洛演出了，而且這一集的故事跟後面20部的影響關係也不太大。

第1天辛苦一點，一次看掉6部電影。第一天建議使用Netflix、愛奇藝兩個平台，只要月付330元／227元可以一次看完，《無敵浩克》可以另外在itunes花費60元單片租借。

4月5日星期五

上午10:00-12:00

7 《鋼鐵人3》Netflix、 愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）

下午13:00-18:00

8 《雷神索爾2：黑暗世界》Netflix、愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）

9 《美國隊長2：酷寒戰士》 Netflix、愛奇藝、friday影音（59元）、myVideo（35元）

晚上19:00-00:00

10 《星際異攻隊》Netflix、愛奇藝、friday影音（0元）、myVideo（35元）

11 《復仇者聯盟2：奧創紀元》friday影音（0元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／

蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（35元）

《鋼鐵人3》至《復仇者聯盟2》再加上《蟻人》屬於漫威電影宇宙第二階段，這裡開始出現「現實寶石」乙太、「力量寶石」宇宙靈球、「心靈寶石」奇塔瑞權杖。

第二天建議使用Netflix、愛奇藝兩個平台，《星際異攻隊》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》建議搭配friday影音，正好推出「0元電影院」優惠活動，可以免費觀看。





4月6日星期六

上午10:00-12:00

12 《蟻人》friday影音（0元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／

蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（35元）

下午13:00-18:00

13 《美國隊長3：英雄內戰》friday影音（59元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／

蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（35元）

14 《奇異博士》friday影音（0元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／

蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（35元）

晚上19:00-00:00

15 《星際異攻隊2》Netflix、friday影音（0元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／

蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（35元）

16 《蜘蛛人：返校日》Netflix

《美國隊長3》開啟漫威電影宇宙第3階段，《奇異博士》開始出現「時間寶石」，《星際異攻隊2》則是近一步介紹了星爵與葛摩菈的關係，而《蜘蛛人：返校日》則是鋼鐵人、蜘蛛人的師徒之情，全部影響著《復仇者聯盟3》劇情發展。

第三天建議使用friday影音「0元電影院」活動觀看，不過《蜘蛛人：返校日》只有Netflix可以觀看（或是去itunes單片租借60元），而《美國隊長3：英雄內戰》則是推薦去myVideo觀看，單片租借只要佛心價35元。

4月7日星期日

上午10:00-12:00

17 《雷神索爾3：諸神黃昏》friday影音（0元）、愛奇藝、myVideo（53元）

下午13:00-18:00

18 《黑豹》friday影音（0元）、愛奇藝、myVideo（53元）

19 《復仇者聯盟3：無限之戰》friday影音（0元）、愛奇藝、myVideo（53元）

晚上19:00-00:00

20 《蟻人與黃蜂女》friday影音（0元）、愛奇藝（非會員80元、會員64元／

蘋果裝置非會員90元、會員60元）、myVideo（53元）

21 《驚奇隊長》現正熱映中

《復仇者聯盟3：無限之戰》前後一共5部電影，似乎每一個都在埋哏，包括《雷神索爾3：諸神黃昏》見到雷神索爾、洛基、浩克性格的轉變，《黑豹》介紹了瓦干達的技術，而《蟻人與黃蜂女》則是正式帶出「量子領域」的概念，以及在《驚奇隊長》介紹了宇宙最強超級英雄的逆天能力，這些可能都是《復仇者聯盟4》的逆轉關鍵。

第四天建議使用friday影音「0元電影院」觀看，新片全部免費真的是佛心來著，而愛奇藝可以透過月付227元的方式一次看完4部新片，最後《驚奇隊長》現正熱映中，請把握機會買票去觀賞。