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獨家／《復仇者聯盟4》預售開賣日期確定！導演：防爆雷，一上映就去看

記者洪文／台北報導

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）剩下不到1個月上映，美國確定在4月2日星期二開賣預售票，而《ETtoday》獨家掌握消息，美麗華影城、威秀影城、國賓影城、秀泰影城、新光影城、凱擘影城確定將於4月12日星期五中午12點開賣預售票，預期網路上將掀起一波搶票大戰，導演之一喬羅素（Joe Russo）對於防止爆雷壓力很大，鼓勵大家一上映就去看。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》海報，《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照，《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自Marvel臉書）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》海報。（圖／翻攝自Marvel臉書）

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《復仇者聯盟4：終局之戰》片長超過3小時，導演之一喬羅素日前向外媒《Box Office Pro》表示，「這個片長一直存在著，自從我們初剪開始至今沒有變過，我們一直很努力，也不喜歡超時，但是終結一個10年的故事真的非常困難。」他坦言，片中很多再次合作的角色，必須有那樣的片長，「我們非常注重情感的力道，而情感需要故事作為基礎。當你有一個龐大的情節、眾多角色和情感時，就會需要時間去調節情緒和呼吸。」

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》。（圖／《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照、翻攝自臉書／威秀影城）

▲威秀影城搞笑po出《復仇者聯盟4：終局之戰》尿布套餐。（圖／翻攝自臉書／威秀影城）

導演羅素兄弟在上一集《復仇者聯盟3：無限之戰》上映前寫了公開信，請求看過電影的觀眾不要爆雷，而這一次導演喬羅素坦言壓力更大，他打算再寫一封信，請大家不要爆雷，甚至認為這次爆雷會比上一次還要多，「最好一張白紙的狀態去看，我鼓勵大家上映首周就去看，因為我確定，當電影上映的那一刻，網路上就會炸開來了。」

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰

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