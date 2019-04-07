《復仇者4》日本廣告1句話洩密！　「新的希望」網暴動了

記者洪文／綜合報導

《驚奇隊長》上映滿1個月，廣告看板逐漸換上《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）海報，雖然漫威工作室嚴格保密劇情外洩，甚至預告片都只出現正片3小時的前15分鐘的內容，不過日本海報上的1句文案，可能又不小心外洩了可能的劇情。

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

請繼續往下閱讀...

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》日本新宿地鐵站廣告。（圖／翻攝自Twitter／Harold Potter）

推特近日流傳一張日本東京地鐵新宿站的《復仇者聯盟4：終局之戰》巨大廣告，中間文案寫著：「你在新宿站遇到真命天子的機率是8萬分之一，而『復仇者聯盟』逆轉機率只有1400萬分之一。」右下角的文案則寫著：「復仇者聯盟將會結束，為了新的希望。」

「新的希望」讓不少網友相當興奮，似乎暗示了《復仇者聯盟4：終局之戰》即將帶出年輕的復仇者成員，讓超級英雄的下一代將在未來接棒重要角色。其實漫威工作室已安排蟻人女兒已在《蟻人與黃蜂女》出現不少關鍵戲份，可能在《復仇者聯盟4：終局之戰》再度透過時間旅行出現長大後的蟻人女兒，協助父親對抗敵人，作為推出年輕復仇者聯盟引子。

▲《少年復仇者》漫畫。（圖／翻攝自網路）



在漫畫中，少年復仇者由多名成員組成，包括蟻人女兒易身女（Stature）、女鷹眼（Kate Bishop）、小浩克（Hulkling）、鋼鐵小子（Iron Lad）、愛國者（Patriot）、巫術（Wiccan）、幻視二代（Vision）等，各個皆擁有特殊能力，儼然年輕版的復仇者聯盟。也就是現在這些超級英雄的下一代英雄。

事實上，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）計畫推出至少20多部電影，近來透露未來會加入另一位LGBQ角色，加上4月爆出16歲的女演員艾瑪傅爾曼（Emma Fuhrmann），已經被選中加入《復仇者聯盟4》，飾演長大後的Cassie，讓《少年復仇者》可能成為第4階段一部分的傳聞扶搖直上。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。