遭好友爆「快要回歸」　范冰冰罕見發文…親揭近況！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星范冰冰自被爆出陰陽合約事件，已經從螢光幕前消失將近一年，雖然頻頻被傳出即將復出的消息，但從未親自出面回應，近來她終於久違地再度發文，親自分享近況、向粉絲報平安，雖然並未透露過多資訊，但也在網路上掀起熱議。

▲范冰冰低調出現在美容院開幕儀式上，弟弟范丞丞、男友李晨都到場支持。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

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范冰冰3月底出現在自家經營的美容院開幕儀式，當天男友李晨及弟弟范丞丞皆有到場支持，而她卻非常低調，連剪綵儀式都沒有亮相，由男友李晨站在C位代替剪綵。沒想到事隔數日，她就在社群網站「小紅書」上曬出美容產品，並在發文中寫道：「久違的更新…萬象更新的季節，一切都好，只是休息的時間多了些，也比從前有更多時間來琢磨護膚方法了。」

▲范冰冰在社群網站上發文。（圖／翻攝自微博／「內誰FanCC」）

不僅如此，范冰冰還特別分享了自己近期所用的美容產品，心情似乎非常好，雖然在貼文中並未提及自己未來的新動向，但過去曾與她合作《蘋果》、《觀音山》等電影的導演李玉日前鬆口透露了她的回歸時期，李玉被記者問及：「什麼時候和冰冰一起回歸現實題材啊？」隨即就大方回應：「快了！」因此外界都猜測范冰冰是因為回歸日子將近，特別在社群網站上與粉絲互動，培養感情。