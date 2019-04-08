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羅美蘭爆「節目上強吻Eric Nam」　網看截圖傻眼：男孩子真的要小心

記者蕭采薇／台北報導

綜藝節目有時追求效果，難免擦槍走火引起熱議。南韓綜藝節目《需要浪漫》日前邀請到女星羅美蘭和歌手Eric Nam出演，卻意外上演螢幕之吻，也引起性騷擾爭議。

▲▼Eric Nam在節目上和羅美蘭上演「衛生紙之吻」。（圖／翻攝自tvN）

▲Eric Nam和羅美蘭示範「衛生紙之吻」，卻真的親上了。（圖／翻攝自tvN）

《需要浪漫》日前播出的節目中，有觀眾詢問「如何可以不尷尬的進行初吻」，這時另一個來賓曹世鎬拿出紙巾，示範「衛生紙之吻」，讓Eric Nam在一旁興奮地說：「這個方法太好了！」這時眾來賓起哄要Eric Nam也示範一次，坐在他兩旁的女星李國主和羅美蘭都躍躍欲試。

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▲▼Eric Nam在節目上和羅美蘭上演「衛生紙之吻」。（圖／翻攝自tvN）

▲Eric Nam和羅美蘭示範「衛生紙之吻」，卻真的親上了。（圖／翻攝自tvN）

後來Eric Nam將臉轉向羅美蘭，意即選擇她一起示範。而羅美蘭輕輕將衛生紙放在Eric Nam臉上，之後卻突然撕開，兩人真實上演了螢幕之吻，讓現場主持人和其他來賓也看了傻眼。這段節目截圖在8日晚間以「羅美蘭被指性騷擾Eric Nam」上了微博熱搜，有網友傻眼說道：「男孩子真的要很小心。」

▲▼Eric Nam在節目上和羅美蘭上演「衛生紙之吻」。（圖／翻攝自tvN）

▲Eric Nam和羅美蘭示範「衛生紙之吻」，卻真的親上了。（圖／翻攝自tvN）

雖然有部分網友認為羅美蘭疑似趁機揩油不妥，但也有人緩頰，指羅美蘭拿出衛生紙時，上面就已經剪了一個小缺口，似乎是為了撕開衛生紙方便，因此推測「衛生紙撕開」的橋段是製作單位一開始就設定的，藝人應該也知情，只是配合演出時不小心真的碰觸到雙唇。

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