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曾國城減重「2片餅乾＋牛奶」　曝瘦身重點：要喝水

記者林彥君／台北報導

曾國城、詹姆士主持TVBS新節目《食尚玩家-歡樂有夠讚》，節目結合棚內加外景，外景則由曾子余、Dora主持，節目今（7日）開錄，曾國城接連主持美食節目，對於大家關心他變胖的「職災」，曾國城笑說：「這不是關心，已經到擔心的地步。」

▲▼ Dora（左起）、詹姆士 、曾國城、曾子余。（圖／TVBS提供）

▲Dora（左起）、詹姆士 、曾國城、曾子余。（圖／TVBS提供）

曾國城透露，自從腰圍超過40吋後，「一暝大一寸」的現象，自己也快受不了，「我也是有自尊心。」曾國城透露，80幾公斤的體重他維持了至少十年，一直Hold的很漂亮，但現在運動量減少，代謝變差，「那個肚子，變得很不爭氣。」

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不過曾國城很正向的看待減重，先戒掉消夜習慣，「以前會想好好飽餐一頓，現在2片餅乾搭配牛奶，不餓就好。」他認為「吃少睡飽加運動」，估計一個月瘦一公斤是很容易，他更建議大家：「想要減重一定要喝水。」

▲▼ Dora（左起）、詹姆士 、曾國城、曾子余。（圖／TVBS提供）

▲Dora（左起）、詹姆士 、曾國城、曾子余。（圖／TVBS提供）

接下主持棒的曾國城「戒慎恐懼」，曾國城說喜歡做寓教於樂的內容，希望讓觀眾看完節目可以學到些東西，他也希望透過設計台灣「美食拼圖」的概念，拼出各縣市特產，藉由詹姆士的巧手，做出大家沒有聽過、吃過的創意料理，「相較過去，這也是外景節目做不到的，希望可以做出不一樣的感覺。」
 
詹姆士則希望透過分享料理的過程，介紹日常生活裡，大家比較沒注意到的細節，像是烹調時候食材的選擇。曾子余則說，曾國城和詹姆士在美食很有涉略，希望跟著兩位前輩學到更精闢的東西。 

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曾國城, 詹姆士, 曾子余, Dora, 食尚玩家

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