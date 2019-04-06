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趙心姸節目上被嘲笑　2歲女兒「ㄆㄤㄆㄤ」看電視氣到哭

記者林彥君／台北報導

「E奶書法家」趙心姸（趙芸）今（6日）在經營一年的樂游寶貝親子館，幫2歲的女兒「ㄆㄤㄆㄤ」慶生。趙心姸說，事前有準備玩具、紅包，還有一個「開心的媽媽」作為女兒的生日禮物，紅包數字則是秘密。趙心姸透露，前夫有送來6組玩具，可以讓女兒玩很久。

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▲趙心姸和女兒。（圖／翻攝自Facebook／趙心姸）

▲▼趙心姸幫女兒慶生。（圖／趙心姸提供）

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▲趙心姸女兒看著收到的生日禮物。（圖／趙心姸提供）

趙心姸提到女兒現在越來越懂事，看到她上電視被笑，「ㄆㄤㄆㄤ」還會因此氣哭，舉動讓趙心姸覺得很窩心，「她無時無刻都不允許我被欺負，非常貼心。」慶生後，趙心姸也在臉書上發文：「生日快樂ㄆㄤㄆㄤ，我永遠愛妳。」簡短的文字，卻是滿滿母愛。

▲▼趙心姸幫女兒慶生。（圖／趙心姸提供）

▲趙心姸幫女兒辦慶生會。（圖／趙心姸提供）

趙心姸除工作外，女兒就是她的重心，趙心姸為女兒費了不少心思，平時會陪伴女兒上體操、體能開發課，發現「ㄆㄤㄆㄤ」喜歡鋼琴、小提琴等樂器，於是趙心姸找來木箱鼓創業家，在店裡開木箱鼓音感律動課程，趙心姸在慶生會現場也演奏一段《鯊魚寶寶》，讓女兒直接接觸敲擊樂。

▲▼趙心姸幫女兒慶生。（圖／趙心姸提供）

▲趙心姸女兒「ㄆㄤㄆㄤ」生日收到汽車玩具。（圖／趙心姸提供）

對於女兒未來發展，趙心姸不希望女兒有什麼特別的成就，希望她能對喜歡的事情保持興趣。至於會不會讓女兒出道？趙心姸持開放態度：「這個讓她以後自己選擇，只要開開心心，她願意就好，女兒要好好養。」

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