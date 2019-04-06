王嘉爾想到「擊劍」倒數5秒給不出評分　衛生紙遮臉低頭哽咽

記者林彥君／綜合報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。第五集節目中，找來陶晶瑩（陶子）、周深當嘉賓，藏鴻飛和趙英俊擔任指導教練，節目將分為正反兩方辯論，最後由250位觀眾及3位隊長和2位嘉賓評選。

▲小宇和孫盛希。（圖／翻攝優酷）

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▲鄧杰。（圖／翻攝優酷）

鄧杰演唱《Midnight》對上宋念宇（小宇）和孫盛希演唱的《愛，現在。》蕭敬騰在看完小宇看孫盛演唱後問：「會不會有可能因為這次合作，兩個有可能？」不過小宇馬上自嘲：「我不是她的菜。」

孫盛希說其實在寫歌時，是想著在一起7年的男友，想到男友的支持和鼓勵，從寫歌中領悟愛人的方法。在最後拉票時間，指導教練趙英俊提出鄧杰的觀點，「他說最早有一個很破的鋼琴，一直陪著，我可以透過他的歌，想到琴和那段時光。」

▲王嘉爾想起爸爸給的第一把劍。（圖／翻攝優酷）

在250位觀眾投票後，輪到導師和來賓投票，蕭敬騰和陳粒投給小宇和孫盛希，陶晶瑩和周深選擇鄧杰，王嘉爾遲遲無法抉擇，不停在原地踱步，最後走到陶晶瑩旁邊坐下，讓陶子驚呼：「真的假的！」王嘉爾說，聽完鄧杰的歌，讓他想起小時候練習擊劍的時光，「之後我擁有很多東西，但我還是懷念著第一把劍。」

▲王嘉爾難過地低頭擦淚。（圖／翻攝優酷）

王嘉爾說，舊物對自己有特殊意義，「擊劍對我來說，就是這種感覺，我第一把劍是爸爸給的，很爛、沒有品牌，之後我變得越來越好，爸爸越來越老，父子距離變遠，我拿了很多第一名，但並不開心，最開心的不是我穿上奧運的賽服，而是拿著那把劍。」

▲王嘉爾學擊劍的影片。（圖／翻攝優酷）

王嘉爾說，因為擊劍的回憶，讓他被「長久的陪伴」的理念給打動，一旁的鄧杰聽完很感動，順手抹去眼角的淚水。王嘉爾說，在評選時他想到的已超越了辯論主題及對音樂的想法，哽咽說：「我沒有什麼時間陪爸爸一起過。」