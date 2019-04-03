《食尚玩家》主持群大洗牌　老班底莎莎、浩角翔起回應了！

記者林彥君／台北報導

TVBS《食尚玩家》因調整播出時段，導致收視下滑收攤，近期TVBS推出「升級版」，新節目主持人由曾國城領軍，搭檔外景主持人曾子余、Dora和詹姆士。主持陣容公布，卻未見招牌班底「食尚一姐」莎莎和浩角翔起，對此莎莎和浩角翔回應《ETtoday星光雲》，皆表示「看新聞才知道。」

▲《食尚玩家》班底在節目收攤後曾聚會。圖／翻攝自Facebook／夢多 mondo 大谷主水）

浩角翔起透過經紀人表示，「離開快一年，沒接收到新訊息，是新聞出來才知道，當時只知道節目收掉，有一批人資遣掉，沒有多想，不知到有這個計畫，我們在過程中沒被詢問，或許電視台有考量，但能繼續維持《食尚玩家》很好。」

請繼續往下閱讀...

經紀人表示浩角翔起在節目收攤後，就調適得很好，之後也接下《綜藝新時代》主持棒，「節目開開關關，捨不得的是《食尚》的工作團隊，因為彼此已建立默契和情感。」

▲《食尚玩家》班底聚會。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

莎莎經紀人則說，事前沒有接到相關訊息，因莎莎現在主持網路版食尚玩家《不推怎麼行》，節目型態和《食尚玩家》類似，因外景安排的很密集，後來也沒有談《食尚》改版消息，只知道會改成大型棚內節目，因為已有網路版邀約，所以也不可能再主持相似的節目。」

莎莎在上個月在《不推怎麼行》記者會中，曾笑說：「沒有主持《食尚玩家》時其實很開心，因為不用再刻意減重，該節目暫停播出，在這段等待期走一步算一步。」未料班底早已底定。

▲夢多曾帶著莎莎和巴鈺的人形卡出外景。（圖／翻攝自Facebook／夢多 mondo 大谷主水）