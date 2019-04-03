ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《食尚玩家》主持群大洗牌　老班底莎莎、浩角翔起回應了！

記者林彥君／台北報導

TVBS《食尚玩家》因調整播出時段，導致收視下滑收攤，近期TVBS推出「升級版」，新節目主持人由曾國城領軍，搭檔外景主持人曾子余、Dora和詹姆士。主持陣容公布，卻未見招牌班底「食尚一姐」莎莎和浩角翔起，對此莎莎和浩角翔回應《ETtoday星光雲》，皆表示「看新聞才知道。」

▲食尚玩家班底日前聚會。圖／翻攝自Facebook／夢多 mondo 大谷主水）

▲《食尚玩家》班底在節目收攤後曾聚會。圖／翻攝自Facebook／夢多 mondo 大谷主水）

浩角翔起透過經紀人表示，「離開快一年，沒接收到新訊息，是新聞出來才知道，當時只知道節目收掉，有一批人資遣掉，沒有多想，不知到有這個計畫，我們在過程中沒被詢問，或許電視台有考量，但能繼續維持《食尚玩家》很好。」

請繼續往下閱讀...

經紀人表示浩角翔起在節目收攤後，就調適得很好，之後也接下《綜藝新時代》主持棒，「節目開開關關，捨不得的是《食尚》的工作團隊，因為彼此已建立默契和情感。」

▲《食尚玩家》班底聚會。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

▲《食尚玩家》班底聚會。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

莎莎經紀人則說，事前沒有接到相關訊息，因莎莎現在主持網路版食尚玩家《不推怎麼行》，節目型態和《食尚玩家》類似，因外景安排的很密集，後來也沒有談《食尚》改版消息，只知道會改成大型棚內節目，因為已有網路版邀約，所以也不可能再主持相似的節目。」

莎莎在上個月在《不推怎麼行》記者會中，曾笑說：「沒有主持《食尚玩家》時其實很開心，因為不用再刻意減重，該節目暫停播出，在這段等待期走一步算一步。」未料班底早已底定。

▲▼《食尚玩家》夢多「新頭銜」曝光（圖／翻攝自Facebook／夢多 mondo 大谷主水）

▲夢多曾帶著莎莎和巴鈺的人形卡出外景。（圖／翻攝自Facebook／夢多 mondo 大谷主水）

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

推薦閱讀

曹西平曝「玉女始祖」江玲近況　才說「不要打擾」驚覺全講了

曹西平曝「玉女始祖」江玲近況　才說「不要打擾」驚覺全講了

背心男木棒追打　「最美魚販」經紀人遭毆20秒畫面曝光

背心男木棒追打　「最美魚販」經紀人遭毆20秒畫面曝光

黃小柔「留遺書」站12樓石階往下看　「一通電話」救了她

黃小柔「留遺書」站12樓石階往下看　「一通電話」救了她

利菁驚見「人字飛碟」轉頭拿相機⋯消失了：好在沒綁架我

利菁驚見「人字飛碟」轉頭拿相機⋯消失了：好在沒綁架我

獨／小S女兒Elly寫功課妹「欠揍」狂側翻　爆：許老三偷查變美教學

獨／小S女兒Elly寫功課妹「欠揍」狂側翻　爆：許老三偷查變美教學

顏嘉樂生龍鳳胎產後首露面　突然漲紅臉淚崩⋯現場慌了

顏嘉樂生龍鳳胎產後首露面　突然漲紅臉淚崩⋯現場慌了

董事長換人傳《政經看民視》遭查帳　主持人彭文正回應了！

董事長換人傳《政經看民視》遭查帳　主持人彭文正回應了！

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

專訪／黃小柔10段戀愛「遇渣男」　撞見前任超強氣場「一句話」完勝

專訪／黃小柔10段戀愛「遇渣男」　撞見前任超強氣場「一句話」完勝

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

法比歐婚頭！認了台灣女友是「對的人」　熱吻閃照曝光…完美4優點收服他

法比歐婚頭！認了台灣女友是「對的人」　熱吻閃照曝光…完美4優點收服他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

法比歐婚頭！認了台灣女友是「對的人」　熱吻閃照曝光…完美4優點收服他

偷拍陳冠希被轟爆！直播主關帳號「我要去死了」　楊宗緯開嗆：我親自上香

勝利台灣林太其實是「于太」！　「台中千億賭國大亨妻」真實身分起底

張軒睿喊Selina「1個字」…2肢體接觸甜炸！鬆口認：想確定交往

賈靜雯44歲「零修圖素顏曝光」！　臉上瑕疵全現形…網心疼：當媽才懂

黃子佼po來電記錄「一整排全是大咖」！　網驚見「調情訊息」曝真相

《女神降臨》繆斯級作者朋友也超正！　網友一看「她就是婊子原型」

正妹10年罹8癌淚崩！　工人男友「辭職飛1500公里娶她」：我想給她一個家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

食尚, 食尚玩家, 莎莎, 浩角翔起

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《送行者：禮儀師的樂章》隔11年再登台　「清明節」應景上映
  2. 蘇菲、威廉回應《綠光森林》翻拍！　劉品言：讓大家見笑了
  3. 聽到「艾瑪史東」就害怕！艾兒芬妮被逼3個月：壓力好大
  4. 等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻
  5. 交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面
  6. 私訊IG巨星「親自回覆了」！粉絲樂翻「哭濕衣服」告白
  7. 快訊／「茄子蛋」鼓手小賴宣布退出！　「告別這艘船，精進更多自己」
  8. 新版《小丑》預告！瓦昆菲尼克斯「身體變形」驚悚畫面流出
  9. 警匪道路飛車追逐⋯豪宅鐵門被撞爛！　超衰屋主竟是泰勒絲　
  10. 我們不會亂打人…林哲熹聽「思覺失調症」病友這席話：真的很心酸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366