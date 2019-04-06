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劉雨柔「跟老公瀕臨危險關係」　2字訣＋抖白嫩腿：沒事了

記者林彥君／綜合報導

劉雨柔今（6日）上傳一段影片，劉雨柔表示在影片釋出前一個禮拜，「我跟老公陷入在瀕臨危險關係的邊緣中。」劉雨柔透露吵架原因，就是情侶、夫妻之間常會發生的問題，像是觀念不合、衛生習慣不同、意見不合等原因，夫妻花了兩天時間溝通，把事情癥結講開，但氣氛仍「很僵」。

▲▼劉雨柔和老公。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲劉雨柔和老公吵架，表示瀕臨危險關係。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

劉雨柔為修復夫妻關係，想到長輩說過的「2字」武器，「長輩有說，女人最大的武器，就是『溫柔』。」劉雨柔在2017年和老公黃育仁登記結婚，她想藉由此次溝通，看老公是不是還像婚前一樣疼愛她，劉雨柔先改變自己，讓自己變「溫柔」，要好好的跟老公撒嬌。

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▲▼劉雨柔和老公。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲劉雨柔主動和老公說話，撒嬌時小腿不停抖動。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

影片中，劉雨柔從房間走到客廳，當時老公正在看書，劉雨柔抖腳跟老公說：「老公，我想吃海鮮，你賺錢，不是要讓我偶爾吃一些好吃的東西嗎？」雖一開始氣氛尷尬，但隨之兩人相視而笑，黃育仁嫌海鮮貴，但一口答應：「我請客！」劉雨柔伸出手捏一下老公的耳垂，對鏡頭比「Ya！」

▲▼劉雨柔和老公。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲劉雨柔找老公外出吃飯。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

事後黃育仁笑說，很那悶老婆怎麼突然靈機一動？不過一旁的劉雨柔則說，「這應該要問你，我的講話方式不一樣，對你來說有沒有差？」黃育仁說劉雨柔之前的口氣會說：「不帶我去，我要生氣了！」讓黃育仁心想：「氣死妳算了。」劉雨柔使出「溫柔」的招術大成功，不但修復關係，還讓老公乖乖埋單。

▲▼劉雨柔和老公。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲夫妻吃飯時不時深情對望。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

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