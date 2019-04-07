蕭敬騰賽前2句話　陶晶瑩聽完鼓掌：是一個很好的情人！

記者林彥君／綜合報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。在第五集中，選手要以音樂創作來辯論，隊伍分為「愛是長久陪伴」、「給予最好條件」兩方，節目找來陶晶瑩（陶子）、周深當嘉賓，陶子一出場，現場響起掌聲和歡呼聲。

▲陶晶瑩（左）和周深上節目當嘉賓。（圖／翻攝優酷）

過去常談論兩性議題的陶子，問隊長蕭敬騰（老蕭）在「陪伴」、「條件」兩者間如何選擇？老蕭說：「我會選擇長久陪伴，盡可能給予她最好的條件。」讓陶子聽完，笑說：「感覺好像會是一個很好的情人，未來會是一個很好的父親。」蕭敬騰聽完，害羞的露出微笑。

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▲蕭敬騰害羞的微笑。（圖／翻攝優酷）

陶子表示很好奇王嘉爾是否會以自己的經驗，做為評分標準？王嘉爾說：「最好的條件就是最好的陪伴，愛情、親情和友情都是。」陶子忍不住問王嘉爾：「你有女朋友，怎麼陪他？」讓一旁的蕭敬騰笑說：「這題好敏感。」王嘉爾大方的回：「我可以很直接回答，我還沒有遇到。」

▲蕭敬騰在賽前說出看法。（圖／翻攝優酷）

陶子笑說「要幫粉絲問」，她繼續追問王嘉爾單身多久？王嘉爾笑說，自己已過了賞味期限，「很久了，有點過期，我到今天都沒有一個異性的藝人跟我聯繫，每個人把我當成小弟弟，其實我也是個男人，妳知道嗎？」一席話讓場邊女性觀眾忍不住開心的尖叫。