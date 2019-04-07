野生Lucy、Max「兄妹裝」逛大湖公園！　2歲抽高超過隋棠腿根

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，目前忙碌工作之餘不忘陪伴小孩，她7日帶著孩子們閒逛大湖公園，全程都被老公Tony側拍下來。

▲隋棠一家人低調逛大湖公園。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）



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畫面中，可以看到隋棠頭戴棒球帽，沒有另戴墨鏡或口罩，可說是幾乎零偽裝，身穿淺色上衣搭配牛仔褲和球鞋，作風十分低調，雙手各牽著Max和Lucy漫步大湖公園，享受溫馨的親子時光，負責掌鏡的Tony則搞笑又哀怨地寫下：「Nobody wants to hold dad's hand.(沒人想牽爸爸的手。)」

仔細觀察不難發現Max、Lucy同步穿上橘色T恤和灰色短褲，似乎是刻意搭配的兄妹裝，值得一提的是，2歲多的Lucy已經抽高超過隋棠的大腿根部，3歲Max的身高更直逼媽媽的腰部，可見兄妹倆都遺傳了媽媽的長腿基因。

▲▼Max和Lucy不知不覺抽高了許多。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）



模特兒出身的隋棠，婚後仍保有魔鬼身材，一雙大長腿更是女粉絲的羨慕對象。過去一組陪著Lucy做撐地的照片中，她下半身穿極短熱褲，做起提腿抬臀的動作，露出筆直長腿，母女倆的腿長根本是比例尺放大縮小！

▲▼隋棠母女倆都是大長腿。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



隋棠和Tony結婚3年多，至今都還有熱戀的甜蜜感，她說一切歸功老公的堅持，「他覺得不能因為走進婚姻、有小孩，讓感情被影響。」他們到現在都有說不完的話，電話可以聊2個小時，老公每個月都會飛回台灣兩三週，兼顧事業和家庭，也難怪她會感性地說：「我真的找到一個對的人。」