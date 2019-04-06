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敖犬7年愛犬離世！　千字文告別「這天，怎麼會來得這麼快」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人敖犬從《模范棒棒堂》出道，在兩岸三地都享有高人氣，更時常透過社群網站更新近況，尤其常分享和愛犬的生活，讓粉絲直呼融化。他6日晚間寫下長文，透露7年愛犬「咕哩」因病離世了，難過寫道：「這種病真狠……。」

▲▼敖犬家中7年愛犬咕哩離世。（圖／翻攝自臉書） 

▲敖犬家中7年愛犬咕哩離世。（圖／翻攝自臉書）

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敖犬透露家中成員是4人3狗的家庭，咕哩是一隻博美狗，代替自己和姐姐陪伴媽媽，就這樣過了7年，沒想到愛犬前天病逝。而咕哩本來就有先天性心臟病，無法做結紮手術，隨著年紀越大，子宮蓄膿的問題越來越嚴重，引發其他病症。

▲▼敖犬家中7年愛犬咕哩離世。（圖／翻攝自臉書）

▲敖犬形容家中成員是「4人3狗的家庭。」（圖／翻攝自臉書）

▲▼敖犬家中7年愛犬咕哩離世。（圖／翻攝自臉書）

▲敖犬家中3隻狗活潑可愛，陪伴在身邊很長時間。（圖／翻攝自臉書）

明知愛犬有病卻無法手術，敖犬字裡行間盡是心疼，「從她發病到離開世界開始算，前後應該不到2個月時間，只能說，這種病真狠！」他感覺到咕哩不想被看到病痛的樣子，時常背對著家人，發現狗狗呼吸詭異，主動說「哥哥帶妳去散步啦」，一瞬間見到愛犬燦爛的微笑，沒想到，當晚半夜2點，在媽媽的房間中默默離世。

敖犬內心萬般不捨，但是也慶幸愛犬不用再受病痛折磨，最後寫道：「妳是很棒的狗狗，也是我們的家人，我們都很愛妳！」他的長文讓不少粉絲跟著流淚，留言串湧入許多打氣回應「咕哩去當個小天使吧」、「不難過了，她會永遠記得愛她的家人。」

【敖犬臉書全文】

2012年，我們家多了兩個新成員，敖弟與咕哩，2014年，又多了一個敖妹，就這樣，我們是四人三狗的家庭。

咕哩，一隻奶油色的博美狗，因為毛色像栗子所以取名咕哩，她的主人，是我的媽媽。

我和姐從小就長年不在家，咕哩的存在，就是希望，她能夠替我和姐姐，在我們不在家的時候，能給媽媽多一份愛的寄託。

咕哩個性溫和，善解人意，靈性強，是一隻很乖的狗狗，自從媽媽開始和她一起生活的那天開始，我可以從媽媽的笑容確定，咕哩已經開始執行她的使命，而且做得特別棒，而咕哩也因為媽媽百分之百的愛，也特別的幸福。

他們幾乎形影不離，他們是互相陪伴的精神依靠，這樣的日子，七年過去了。

而就在前天大約凌晨2點，咕哩走了⋯⋯

原因：
1、從小咕哩就有先天的心臟疾病。
2、因為心臟無法承受麻醉後的風險，所以無法做結紮手術。
3、隨著年紀越大，子宮蓄膿的問題越來越嚴重，也開始引發其他病症。

這種痛苦，是明知道有病了卻又不能做手術冒險的苦。而從她發病到離開世界開始算，前後應該不到兩個月時間，只能說，這種病真狠！

時間往前推，當時發病初期，我正在內地拍戲，姐姐在上海工作，媽媽為了不讓我們擔心，還隱瞞了一些時間才告訴我們，但其實咕哩與媽媽，早就開始過著與病魔對抗的苦日子。

原來這陣子，咕哩每天早晚要打兩次點滴維持營養，而給她扎針的是媽媽，還要吃一大堆難吃的藥，吃不下去，媽媽還必須想盡各種辦法讓她吃下去，彷彿一天沒把這些程序做到位，咕哩可能隨時就會離她遠去，我覺得這吃的已經不是藥，是互相的一種精神折磨和煎熬。

殺青後回家的這三四天裡，我看到的已經不是以前可愛的胖咕哩，那個模樣不多形容了，最難受的，以前我叫她名字，她會給我一個燦爛的笑容然後舉起手要give me 5，但現在我叫她，她只是把身背過去，好像在躲避，不想讓我看到她這個樣子，她已經沒有力氣了，只能把剩下的注意力放在怎麼順利吸到下一口空氣。

她離開的當天稍早，像往常一樣坐在沙發上喘著氣，但那個呼吸模式已經非常詭異，我看了她一眼，真的感覺她快撐不下去了，對她說：「咕哩！哥哥帶妳去散步啦！」她聽了，終於給了我一個燦爛的微笑，我覺得她迴光返照了。

果然，她撐不下去了，當天半夜2點，默默的在媽媽的房間離開了，我當下感覺，還不太相信咕哩就這樣沒了，我在想，我是不是少了位家人了⋯？

我的難過當然遠遠不及媽媽⋯我替咕哩能解脫病痛感到開心，但我心疼她與媽媽再也不能互相陪伴，這天，怎麼會來得這麼快⋯

哥哥想跟妳說：「咕哩，謝謝妳這七年多給媽媽的貼心陪伴，也謝謝妳這幾年給我們大家的快樂，謝謝妳跟敖弟妹一起長大，妳的任務已經達成了，妳做得很棒，哥哥真的很感謝妳！也恭喜妳不用再受病痛折磨，不用再打討厭的針，吃難吃的藥，妳是很棒的狗狗，也是我們的家人，我們都很愛妳！趕快去投個好胎，下輩子好好享福吧，敖弟妹也會想妳喔，大家都來送妳去當天使，以後我們都會來這裡看妳，妳放心，一路好走咕哩！」

❤咕哩 Kulee 2012-2019

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