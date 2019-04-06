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「他X的不要安息，起來搖滾！」　內田裕也告別式…女兒悼詞網淚崩

▲▼內田裕也逝世，告別式女兒內田也哉子的悼詞感動眾人。（圖／翻攝自日網／女性自身）

▲內田裕也逝世，告別式女兒內田也哉子的悼詞感動眾人。（圖／翻攝自日網／女性自身）

記者陳芊秀／綜合報導

日本歌手內田裕也於3月17日因肺炎病逝，享壽79歲。他是已故女星樹木希林的丈夫，妻子逝世剛滿半年，也跟著離開人世，告別式於4月3日舉行，獨生女內田也哉子的悼詞，更是讓日網哭成一片。

「老實說，我不太了解我爸，應該說不可能了解才正確。」這是內田也哉子悼詞第一句話，形容父親就像不知道何時會噴火的火山，「同時也像在熔岩竄出時綻放的野花一樣，是一種純淨無瑕的存在。」她接著說：「爸爸嚥下最後一口氣，身體冰冷了，裝進棺木入斂了，火化成骨灰，我的心還很疑惑，為什麼眼淚會一直流。」

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▲▼樹木希林、內田裕也相繼離世，長孫UTA曬照悼念。（圖／翻攝自IG／UTA）

▲內田裕也離世，長孫UTA曬照悼念。（圖／翻攝自IG／UTA）

樹木希林和內田裕也從朋友變成夫妻，第一次約會隔天就被求婚，卻在一年半後分居，原因是每天晚上都被家暴，自己也曾拿電話筒敲對方的頭。夫妻分居43年，她仍不簽字離婚，丈夫不斷傳出吸毒、暴力事件、闖入女友的家，被警方逮捕多次，還是撐起一家之主的角色，位於涉谷的豪宅，仍為丈夫留一間房，女兒內田也哉子19歲就嫁給本木雅宏，而且女婿入贅，一家人成為娛樂圈最特殊的明星家庭。

▲▼樹木希林全家曾為雜誌翻封面照。（圖／翻攝自日網／Amazon JP）

▲樹木希林全家曾為雜誌翻封面照。（圖／翻攝自日網／Amazon JP）

內田也哉子談及母親樹木希林，「老說身為妻子，不能為丈夫做什麼」，見到媽媽去感謝爸爸無數的情人，「我討厭愛說漂亮話的媽媽，她到底是要多認真。」她的父母在娛樂圈話題熱了半個世紀，談起自己的雙親，「我知道給大家帶來莫大的困擾，在此向大家道歉，事到如今，我也已經接受了這種結果。他們彷彿像一場海市蜃樓，卻是真實存在過的，我就是他們存在的證明，然後他們的基因還會再流傳下去……。」

▲樹木希林老公內田裕也過世。（圖／翻攝自YouTube）

▲樹木希林和內田裕也分居43年，如今先後離世。（圖／翻攝自YouTube）

最後內田也哉子用內田裕也的方式，以一首英文詩送別：「Fuckin’ Yuya Uchida, don’t rest in peace. Just Rock’n Roll（他媽的裕也，不要安息，起來搖滾）。」這段悼詞在日網掀起熱烈迴響，網友形容「打動人心的文字」、「真的很裕也」、「感受到搖滾和滿滿的愛。」

【內田也哉子悼詞全文】

老實說，我不太了解我爸，應該說不可能了解才正確。

那是因為我們至今共同相處的時間，加起來也不到數星期，正如母親生前說的，他本來就是很難懂，不是一個好理解的人。

內田裕也這個人就是集結世界所有矛盾的綜合體。

我所知道的裕也，就像是一座不知道何時會噴火的火山，但是同時又像熔岩流竄間，一朵不知天高地厚綻放的野花的，純淨無瑕的存在。

坦白說，直到我爸嚥下最後一口氣，身體變冰冷了，裝進棺木入殮，火化燒成骨灰，我的心都還在疑惑，為什麼眼淚會一直流。

我想是因為，這段沒有感情的父女故事，還沒感覺到開始，就已經落幕的關係吧？

但是今天，這個瞬間，我眼前的所見的光景，對我來說，並非只是一場儀式。每位曾與我父親交好，為了送他一程而聚集在此，看到大家真摯的感情匯聚成一股強烈的氣場，在這個會場盡情燃燒、宣洩。

內田裕也這個人不大懂父親這個概念，但是吼叫過、與人相交過、爭吵過、開心過、失敗過、沉默過，然後又繼續跌撞，這些大家確實感受到的，只是爸爸一定會說，還不夠嗎？你還想要知道什麼？我想爸爸會這樣說吧。

然後我們心自問，我從父親身上學到了什麽。雖然聽起來有點誇張，但是學到了生在世上對世間萬物的敬畏之念。他是破天荒的，雖然有時候很難相處，但又不是狡猾之輩。

「活著這樣就夠了，你還貪求什麽？」我仿佛聽得到父親這麽說。

母親在晚年的時候，常嘟囔著自責，沒為丈夫做些什麽，只擔了妻子的虛名。她常會望著遠方說：「他被我綁住了啊。」然後，她在這將近半個世紀的婚姻裡，向父親不斷更換的情人，以各種形式表達感謝，我雖然討厭這樣的母親，她卻是非常認真的，就好像，她從不認為丈夫是自己的所有物。

當然，人生來就不是屬於誰的，是獨立的個體。歷來世間都是這個道理，因為某種緣分下與另一半邂逅相遇，決定結為夫妻，雙方就應該為對方完全負責。但是，事實上母親選擇給了那個人自由，然後父親也選擇身心的獨立自由，不再被任何一個女人綁住。

這兩人給身邊的人帶來了莫大的困擾，在此向大家道歉。事到如今，我也接受了他們帶來的混亂。他們彷彿像一場海市蜃樓，卻是真實存在過的，我就是他們存在的證明，他們的基因會繼續流傳下去。這個自然的定律也被捲在這團混亂之中，感覺還真是有趣啊！

　　我父親長達79年的人生，真的給大家添麻煩了。

　　最後，我想用內田裕也的方式向他道別：

　　Fuckin'　Yuya　Uchida,（他媽的內田裕也）

　　don't　rest　in　peace（不要安息）

　　just　Rock'nRoll!!（起來搖滾！）

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