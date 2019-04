鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

記者張筱涵/綜合報導

韓藝人鄭俊英送修手機好爆出的非法偷拍及散播影片事件鬧得沸沸揚揚,到現在被爆出的藝人幾乎無一倖免全斷送演藝生涯,其中有一段對話曾提及A歌手的主打曲被說是「是寫給女生性器的歌呢」,現在也被爆出了解答。

▲《DISPATCH》曾曝光過鄭俊英和A聊主題曲的對話。(圖/翻攝自《DISPATCH》/右圖為《ETtoday星光雲》翻譯)

請繼續往下閱讀...

據韓媒《釜山日報》報導,Eddy Kim推出首張迷你專輯《你的使用法》(너 사용법)時,曾在訪問中透露原本的歌名叫做「女人使用法(여자 사용법)」,會改名是因為被所屬經紀公司社長尹鍾信說:「歌真的很好聽,但如果用這種歌名出道會被判定成19禁歌曲的。」而這首歌也是由他負責寫詞作曲的。

這段過去的發言被翻出,讓網友們瞬間聯想到過去韓媒《DISPATCH》曝光的資訊中,有一段是鄭俊英問了A這次的主打歌歌名是什麼,看到5個字的答案後,以輕佻語氣回「是寫給女生性器的歌呢」的對話,再加上《你的使用法》發行日期是2014年正好符合鄭俊英群聊的範圍年份,又剛好原歌名《女人使用法》是5個字,難免讓人認定就是這首歌。

▲Eddy Kim名曲《你的使用法》原名是《女人使用法》。(圖/翻攝自韓音源平台MELON)

隨著消息越傳越遠,許多韓網友也都回去看《你的使用法》的歌詞,「知道原本歌名叫女人使用法後來看,真的很髒」、「哇,再看一次歌詞真的起雞皮疙瘩」、「新聞一出就把這首歌從播放清單內刪除,哈…我以前真的很喜歡這首歌的說」。

▲韓網反應。(圖/翻攝自韓音源平台MELON)

【《你的使用法》歌詞】(《ETtoday星光雲》中譯)

詞曲:Eddy Kim

부드럽게 무드있게

請溫柔地 有情調地

따뜻하게 꼭 안아주시오

溫暖地擁抱吧

매일 한 번씩 사용하시오

每天使用一次

부드러운 눈 마주칠 땐

當溫柔眼神四目相交之時

미소 지어서 그녀를 웃게 hey what's up beauty

請先露出笑容 讓她笑 hey what's up beauty

말을 거시오

請主動說話

그날 아침엔 먼저 일어나서

那天早上當先起床的人

turning on jazz

turning on jazz

Gentle kiss 널 바라봐

Gentle kiss 凝視著你

너무 지칠 땐 소주 두 병 들고

過於疲憊的時候 提著2瓶燒酒

솔직하게 그녀의 집 두드리시오

誠實地去敲她家的門

가끔 한 번씩 무작정

偶爾無預警地

같이 떠나가시오

一起出遠門吧

다른 하늘 다른 바람 숨 쉬게 해줘

讓她在不同的天空 不同的徐風下喘氣

가끔 한 번씩 무작정 키스해주시오

偶爾無預警地親下去吧

이유 없이 너에게 빠진 그 날처럼

就像沒有理由突然為你著迷的那天

잘 때는 나긋하게 조용하게

睡覺的時候 溫柔地 安靜地

눈물 나게 말해주시오

發自內心地說出口吧

매일 한 번씩 너무 고마워

每天都說一次 真的很謝謝你

그날 아침엔 먼저 일어나서

那天早上當先起床的人

clean up mass

clean up mass

Last night 썸 널 깨우고

Last night 喚醒你

바래다줄 땐 발걸음 천천히

送她的時候腳步放慢

나직하게 그녀에게 고백하시오

以低沉嗓音向那女孩告白

다른 여자 앞에선 이성적이지만

在別的女生面前很理性

이상하게 너 앞에선 감정이 앞서

但很奇怪地只要在你面前情感是第一

널 사용하기엔 너무나 아까워

要使用你覺得太可惜了

마냥 바라보기엔 넌 날 미치게 해

只是看著的話 你又讓我太過瘋狂

영원히 널 사용하고 싶어

想永遠一直使用你

Oh my girl Oh my girl

Oh my girl Oh my girl

부드럽게 무드있게 따뜻하게

請溫柔地 有情調地 溫暖地

꼭 안아주시오

緊緊擁抱吧

매일 한 번씩 사용하시오

每天使用一次

잘 때는 나긋하게 조용하게

睡覺的時候 溫柔地 安靜地

눈물 나게 말해주시오

發自內心地說出口吧

매일 한 번씩 너무 고마워

每天都說一次 真的很謝謝你

이 아름다운 girl 놓치지 마시오

這美麗的girl 請不要錯過

▼[MV] Eddy Kim(에디킴) _ The Manual(너 사용법)。(影片/取自1theK YOUTUBE,如遭刪除請見諒)