ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

記者張筱涵／綜合報導

韓藝人鄭俊英送修手機好爆出的非法偷拍及散播影片事件鬧得沸沸揚揚，到現在被爆出的藝人幾乎無一倖免全斷送演藝生涯，其中有一段對話曾提及A歌手的主打曲被說是「是寫給女生性器的歌呢」，現在也被爆出了解答。

▲鄭俊英對話內容曝光，右圖為《ETtoday娛樂星光雲》翻譯。（圖／翻攝自《DISPATCH》）

▲《DISPATCH》曾曝光過鄭俊英和A聊主題曲的對話。（圖／翻攝自《DISPATCH》／右圖為《ETtoday星光雲》翻譯）

請繼續往下閱讀...

據韓媒《釜山日報》報導，Eddy Kim推出首張迷你專輯《你的使用法》（너 사용법）時，曾在訪問中透露原本的歌名叫做「女人使用法（여자 사용법）」，會改名是因為被所屬經紀公司社長尹鍾信說：「歌真的很好聽，但如果用這種歌名出道會被判定成19禁歌曲的。」而這首歌也是由他負責寫詞作曲的。

這段過去的發言被翻出，讓網友們瞬間聯想到過去韓媒《DISPATCH》曝光的資訊中，有一段是鄭俊英問了A這次的主打歌歌名是什麼，看到5個字的答案後，以輕佻語氣回「是寫給女生性器的歌呢」的對話，再加上《你的使用法》發行日期是2014年正好符合鄭俊英群聊的範圍年份，又剛好原歌名《女人使用法》是5個字，難免讓人認定就是這首歌。

▲Eddy Kim名曲《你的使用法》原名是《女人使用法》。（圖／翻攝自韓音源平台MELON）

▲Eddy Kim名曲《你的使用法》原名是《女人使用法》。（圖／翻攝自韓音源平台MELON）

隨著消息越傳越遠，許多韓網友也都回去看《你的使用法》的歌詞，「知道原本歌名叫女人使用法後來看，真的很髒」、「哇，再看一次歌詞真的起雞皮疙瘩」、「新聞一出就把這首歌從播放清單內刪除，哈…我以前真的很喜歡這首歌的說」。

▲Eddy Kim名曲《你的使用法》原名是《女人使用法》。（圖／翻攝自韓音源平台MELON）

▲韓網反應。（圖／翻攝自韓音源平台MELON）

【《你的使用法》歌詞】（《ETtoday星光雲》中譯）

詞曲：Eddy Kim 

부드럽게 무드있게

請溫柔地 有情調地

따뜻하게 꼭 안아주시오

溫暖地擁抱吧

매일 한 번씩 사용하시오

每天使用一次

부드러운 눈 마주칠 땐

當溫柔眼神四目相交之時

미소 지어서 그녀를 웃게 hey what's up beauty

請先露出笑容 讓她笑 hey what's up beauty

말을 거시오

請主動說話

그날 아침엔 먼저 일어나서

那天早上當先起床的人

turning on jazz

turning on jazz

Gentle kiss 널 바라봐

Gentle kiss 凝視著你

너무 지칠 땐 소주 두 병 들고

過於疲憊的時候 提著2瓶燒酒

솔직하게 그녀의 집 두드리시오

誠實地去敲她家的門

가끔 한 번씩 무작정

偶爾無預警地

같이 떠나가시오

一起出遠門吧

다른 하늘 다른 바람 숨 쉬게 해줘

讓她在不同的天空 不同的徐風下喘氣

가끔 한 번씩 무작정 키스해주시오

偶爾無預警地親下去吧

이유 없이 너에게 빠진 그 날처럼

就像沒有理由突然為你著迷的那天

잘 때는 나긋하게 조용하게

睡覺的時候 溫柔地 安靜地

눈물 나게 말해주시오

發自內心地說出口吧

매일 한 번씩 너무 고마워

每天都說一次 真的很謝謝你

그날 아침엔 먼저 일어나서

那天早上當先起床的人

clean up mass

clean up mass

Last night 썸 널 깨우고

Last night 喚醒你

바래다줄 땐 발걸음 천천히

送她的時候腳步放慢

나직하게 그녀에게 고백하시오

以低沉嗓音向那女孩告白

다른 여자 앞에선 이성적이지만

在別的女生面前很理性

이상하게 너 앞에선 감정이 앞서

但很奇怪地只要在你面前情感是第一

널 사용하기엔 너무나 아까워

要使用你覺得太可惜了

마냥 바라보기엔 넌 날 미치게 해

只是看著的話 你又讓我太過瘋狂

영원히 널 사용하고 싶어

想永遠一直使用你

Oh my girl Oh my girl

Oh my girl Oh my girl

부드럽게 무드있게 따뜻하게

請溫柔地 有情調地 溫暖地

꼭 안아주시오

緊緊擁抱吧

매일 한 번씩 사용하시오

每天使用一次

잘 때는 나긋하게 조용하게

睡覺的時候 溫柔地 安靜地

눈물 나게 말해주시오

發自內心地說出口吧

매일 한 번씩 너무 고마워

每天都說一次 真的很謝謝你

이 아름다운 girl 놓치지 마시오

這美麗的girl 請不要錯過

▼[MV] Eddy Kim(에디킴) _ The Manual(너 사용법)。（影片／取自1theK YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

推薦閱讀

這是韓志旼？她婚後咆哮老公　《認識的妻子》形象全失

這是韓志旼？她婚後咆哮老公　《認識的妻子》形象全失

BLACKPINK《Kill This Love》14hr點閱創女團MV最快紀錄！

BLACKPINK《Kill This Love》14hr點閱創女團MV最快紀錄！

「平常不菸不酒」韓男演員58歲肺癌過世　明星友哀：別再痛了

「平常不菸不酒」韓男演員58歲肺癌過世　明星友哀：別再痛了

出道8年一樣惹人疼！朴寶劍突彎腰撿垃圾⋯　暖行超圈粉

出道8年一樣惹人疼！朴寶劍突彎腰撿垃圾⋯　暖行超圈粉

Block B他與女友穩交8年「認愛SOP曝光」　金希澈：太強了

Block B他與女友穩交8年「認愛SOP曝光」　金希澈：太強了

VIXX Ravi自爆「想過26歲結婚」　對林俊傑心動！

VIXX Ravi自爆「想過26歲結婚」　對林俊傑心動！

大輝、佑鎭新團隱藏成員公開！來自YG　裵珍映新團也有

大輝、佑鎭新團隱藏成員公開！來自YG　裵珍映新團也有

專訪／成勛太誠實了！問喜歡女生類型：白天被動晚上就...那種

專訪／成勛太誠實了！問喜歡女生類型：白天被動晚上就...那種

李陣郁滿臉鮮血　歪嘴邪笑！《Voice3》預告一行字洩新劇情

李陣郁滿臉鮮血　歪嘴邪笑！《Voice3》預告一行字洩新劇情

追女友「告白關鍵」靠劉在錫！　李光洙：我的戀愛軍師

追女友「告白關鍵」靠劉在錫！　李光洙：我的戀愛軍師

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

胖虎「拍片批館長弱智」被告！　官司結果出爐

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭俊英, EddyKim, 鄭俊英群組

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 消失30年父親突出現！黃鐙輝傻眼《失父招領》：我認他是爸
  2. 隋棠躲教室外偷窺「被Lucy發現」！　畫面曝光…爸媽網友暴動了
  3. 《放逐愛情》解偉苓存款花光了！　出道10年「還想發片」
  4. 4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法
  5. 朴寶劍把她叫進房裡突現「暖心舉動」　LuLu：善良是真的
  6. 女神DAVICHI到台灣了！走一半突然停住...專為接機粉絲簽名
  7. 紅髮艾德開唱「台下全大咖」！　他一現身…網秒跪：天王VS.天王
  8. 「海姆達爾」不守彩虹橋了！跳槽《自殺突擊隊2》不會接演「死射」
  9. 陳文茜切肺腺癌腫瘤復工！驚見「一堆白紙」：是奠儀嗎？
  10. 鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366