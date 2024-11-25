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陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」

記者蔡宜芳／綜合報導

中華隊拿下2024世界棒球12強賽冠軍的喜訊，引發全台熱烈慶祝，而榮獲MVP的隊長陳傑憲也備受關注。媒體人狄志為25日在社群分享陳傑憲的故事，感嘆「成功絕非偶然」，也分析了陳傑憲在東京巨蛋淚崩的主因。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲榮獲世界12強棒球賽大會MVP。（圖／記者李毓康攝）

狄志為提到，自己曾經對棒球的熱愛，隨著工作忙碌和失望，已經很久沒有關注棒球。然而，這次的冠軍賽讓他重拾對棒球的熱情，再加上兒子和同學們對球員們非常熟悉，「他（兒子）告訴我陳傑憲的故事，聽完真心覺得他會成功絕非偶然，陳傑憲值得享受這令人驕傲的一刻。」

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陳傑憲的父親是少棒教練，而陳傑憲也從小就開始練棒球。他在國中畢業後，到日本岡山縣念高中，接受了四年的日本棒球教育，學會了日文。但高中畢業時，想在日本職棒發展卻乏人問津，於是回到台灣加入統一獅。

▲▼陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）

▲陳傑憲曾在日本讀書。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）

陳傑憲雖然剛開始並不順遂，甚至遭遇父母相繼離世的打擊，但他依然堅持不懈，「在12強賽徵召不順、輿論普遍不看好的情況下，陳傑憲接受徵召，還擔任隊長，除了堅毅也展現溫柔，表現可圈可點，尤其在他12強賽中，連續七場每場都有安打，打擊率高達0.647，甚至在冠軍賽成為抗日大功臣。」

▲▼陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）

▲陳傑憲被網友封為「寵妻魔人」。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）

狄志為讚說，陳傑憲不僅實力堅強，還長得帥、謙卑溫暖，「『陳傑憲』三個字已經紅遍台灣，甚至日本、韓國喜歡棒球的人當中。」他也提到，陳傑憲曾對老婆說會拿中職年度MVP當生日禮物，雖然未能如願，但如今在更高的棒球殿堂拿到MVP，幫助中華隊奪冠，「我想這也是為什麼，他會淚崩東京巨蛋的最主要原因！」

最後，狄志為標記陳傑憲喊話說：「我想不只你天上的爸爸媽媽看到了，一些曾經不看好你的人看到了、一些不認識你的人看到了，全台灣人都看到了。」狄志為也表示明年球季自己會進球場支持。

▲▼陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）

▲陳傑憲表示MVP是送給老婆的生日禮物。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）

【狄志為全文】

12強落幕～你也還沉浸在冠軍的喜悅中嗎

有兩家公司宣布11月25號放假一天，也有公司讓員工下午再進去，要他們睡晚一點，老闆下午請雞排～

有人說不要當一日球迷，要用實際行動支持台灣職棒～

也有人說中華隊贏了日本， 32年來的最好紀錄，讓台灣人的心凝聚在一起，讓世界看見台灣，台灣的驕傲。

我想不管說什麼，這一切的一切，應該對昨天看過中華隊對上日本這一場冠軍賽的觀眾、球迷來說，勝利的喜悅會永遠烙印在腦海跟心中，應該有蠻多人會跟我一樣，重拾過去對棒球的熱愛～

我不是專業的體育記者，但以前還蠻喜歡職棒，後來一方面工作忙一方面失望，已經放棄看棒球好長一段時間，所以對現在的一些年輕球員沒認識幾個；但我家兒子尚毅跟他的同學，卻非常熟悉，他們平常就有在關注，兒子告訴我他要對林家正寫道歉表，因為一度誤解他的能力，就是他的那一支陽春全壘打，振奮了中華隊的士氣，也打擊了日本隊的投手的信心，也讓隊長陳傑憲轟出3分砲，接者守備滴水不漏，投手發揮最大戰力，最終讓中華隊奪冠。

他告訴我陳傑憲的故事，聽完真心覺得他會成功絕非偶然，陳傑憲值得享受這令人驕傲的一刻。

30歲的陳傑憲，爸爸是少棒教練，所以他從小就練棒球、打少棒，爸爸就是自己的教練，國中畢業後他到日本岡山縣念高中，四年讓他受日本棒球的教育、也讓他學會日文，人生地不熟年紀輕，一切只能靠自己，只是高中畢業後，想要在日本職棒發展卻乏人問津。

回到台灣之後他沒有放棄棒球，8年前進入統一獅一直到現在；剛開始不是太順遂，甚至三年前他的父親過世，去年他的媽媽也走了，一度讓他遭受打擊陷入低潮，但老天關了一扇門、就會開一扇窗，在12強賽徵召不順、輿論普遍不看好的情況下，陳傑憲接受徵召，還擔任隊長，除了堅毅也展現溫柔，表現可圈可點，尤其在他12強賽中，連續七場每場都有安打，打擊率高達0.647，甚至在冠軍賽成為抗日大功臣。

有實力、長得帥、謙卑溫暖，「陳傑憲」三個字已經紅遍台灣，甚至日本、韓國喜歡棒球的人當中；今年9月他跟老婆說，會拿年度MVP送給她當生日禮物，最後沒能如願；然而塞翁失馬焉知非福，如今他在更高的棒球殿堂，拿到了MVP、幫助中華隊奪冠，我想這也是為什麼，他會淚崩東京巨蛋的最主要原因！

他對老婆說：「這座冠軍獻給妳。」也說：「謝謝天上的爸媽，你們的兒子很驕傲，希望你們在天上有看到。」

陳傑憲【 C.H CHEN 】我想不止（只）你天上的爸爸媽媽看到了，一些曾經不看好你的人看到了、一些不認識你的人看到了，全台灣人都看到了。

再次謝謝中華隊讓世界看見台灣，成功也不是陳傑憲一個人，這是團隊的榮耀，我想明年的球季，我會進球場的。

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世界12強棒球賽, 台日大戰, 陳傑憲, 狄志為

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