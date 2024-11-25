畢書盡傳來好消息！新作品逆風開出佳績 　飆上雙榜冠軍

記者吳睿慈／台北報導

歌手畢書盡即將在12月3日發行全新專輯《Bii With You》，睽違3年的新作品，實體專輯在上週五開始預購，馬上登上博客來即時銷售榜華語榜和音樂總榜的雙榜冠軍，粉絲不受流言影響，持續力挺，讓他逆風開出佳績，這個好消息等同打了一劑強心針，他直說：「真的很感謝粉絲的支持！」

▲畢書盡新專輯預購標上雙榜冠軍，他感動致謝粉絲。（圖／索尼提供）



《Bii With You》好歌搶先一首接一首推出，每月發一首驚喜單曲，從與TRASH合作如同「春雷」的〈偶像歌手〉、韓系抒情像一場「驟雨」的〈最特別的人Say It〉和如浪漫「日蝕」的〈太陽陪著行星〉，畢書盡將推出彷彿不可預測的人生「捲浪」的全新單曲〈My Hero〉，和搭配驚悚恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》的主題曲〈囚〉，以及專輯先行概念曲〈不苦Glacier〉，每一首都在數位平台開出好成績，受到粉絲的喜愛。

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▲畢書盡新專輯預購標上雙榜冠軍，他感動致謝粉絲。（圖／索尼提供）

雖然畢書盡近來飽受網路流言攻擊，但他日前已委任律師正式對在網路上散播不實流言的網友提告，畢全力悍衛自己的清白，也提醒網友自重。而他也收拾好紛亂的心情，振作起精神，展開暌違3年的專輯宣傳，通告一個接一個，校園演唱和演出活動都照常出席，現場演唱觀眾都給予最熱烈的回應，看到粉絲最直接的熱情支持，讓他拋開低潮情緒，開心不已。

▲畢書盡與佩德艾利亞斯同台合唱〈Better Alone〉。（圖／索尼提供）



不僅如此，畢書盡日以驚喜嘉賓之姿現身同門師兄挪威小王子佩德艾利亞斯（Pedre Elias）演唱會，這是佩德繼與韓星車銀優合作之後，再次合作亞洲藝人，兩人同台合唱佩德的〈Better Alone〉，他現身時更是全場歡聲雷動，帶動全場大合唱，他感動表示：「真的太棒了，很希望能有更多機會唱歌給大家聽。」