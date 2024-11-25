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邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

記者王靖淳／綜合報導

台灣隊在世界12強賽事中，以4比0擊敗日本隊奪得歷史首座冠軍，讓全台掀起棒球熱。為此，藝人邰智源也在社群開心發文表達祝賀與激動心情，不過卻引來中國網友留言吐槽：「棒球在國際的關注度並不高，很多國家並沒有在玩。」為此，邰智源也霸氣回嗆對方，「去玩你的7:0。」內容曝光後，吸引不少網友討論。

▲▼邰智源。（圖／翻攝自Facebook／邰智源邰邰的第一個家）

▲邰智源。（圖／翻攝自Facebook／邰智源邰邰的第一個家）

邰智源為台灣棒球代表隊勇奪12強世界冠軍表達驕傲與祝賀，他感性地表示：「台灣，沒有什麼辦不到的！」並感謝所有選手與相關人員的努力，呼籲大家持續關注棒球運動，支持台灣職棒發展，他以充滿熱情的語氣喊話：「一日球迷也會變成終身球迷的！Team Taiwan，台灣Number One！」

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然而，邰智源的貼文也引來酸民質疑，對方認為棒球在國際的關注度不高，甚至留言挑釁：「很多國家並沒有在玩。」對此，邰智源回應：「關你屁事，你去玩你的7:0。」不少網友見狀後，紛紛留言表示贊同，「笑死神回」、「好派！！我喜歡」。

▲▼邰智源。（圖／翻攝自Facebook／邰智源邰邰的第一個家）

▲邰智源回覆酸民留言。（圖／翻攝自Facebook／邰智源邰邰的第一個家）

事實上，中國男足今年9月在世界盃亞洲區資格賽第3輪賽事中，強碰由多名「旅歐」名將組成的日本隊，日本開賽12分鐘就破網，整場狂轟了7球，中國終場以0比7慘敗，掀起不小討論。

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