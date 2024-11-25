安芝儇挺台慶奪冠「點名1選手」！　暖心喊話：不要哭你很棒

記者王靖淳／綜合報導

台灣隊在世界12強賽事中，以4比0擊敗日本隊奪得歷史首座冠軍，讓全台掀起棒球熱。為此，台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇，事後在IG發文表達祝賀與激動心情，同時也在文中安慰台鋼雄鷹投手陳柏清，要他別哭且稱讚對方很棒。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲安芝儇是台鋼雄鷹啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

安芝儇為中華隊贏得棒球12強冠軍送上祝賀，並表達對球員們的支持與驕傲。她在文中寫道：「恭喜中華隊奪冠！你們太厲害了！」言語間充滿對台灣隊努力的肯定，簡短有力的文字中流露濃濃的支持與自豪。安芝儇還特別提到陳柏清，暖心安慰對方：「不要哭，你很棒！」展現她對球員的關注與鼓勵。

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▲安芝儇發文慶中華隊奪冠。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

事實上，台鋼雄鷹投手陳柏清最近才透過社群發文分享賽後感言，他回顧過去一年的高低起伏，坦言這一年對他來說是「收穫滿滿的一年」。在賽季中，他經歷挑戰與低潮，但感謝教練、學長們的鼓勵與指導，幫助他完成一整年的賽季。陳柏清表示，他將一年來的不足之處逐一改進，努力進步，希望自己能成為一名更好的選手。

▲陳柏清是台鋼雄鷹投手。（圖／翻攝自Instagram／p.c.6_6）

陳柏清向球迷表達感謝，同時也特別提到自己有幸入選12強，是他人生中的第一個一級國際賽。對於參與12強賽事的經歷，陳柏清感慨表示：「來這裡我真的很幸福，教練、學長以及後勤團隊把我照顧得很好，讓我有很大的安定感。」他也感謝「龍貓總教練」激勵全隊創造歷史，並表示自己會更加努力，朝著未來的目標邁進，期許自己在棒球路上不斷突破，回饋球迷的期待與支持。