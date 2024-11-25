辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應

記者蔡宜芳／綜合報導

中華隊24日在2024世界棒球12強賽中，以4比0完封日本隊，奪下冠軍。而日本隊外野手辰己涼介在賽前的豪言後續也備受關注，更有不少網友在賽後湧入社群關心。對此，他出身自哈佛商學院的老婆鈴木Serena在24日深夜上傳短片，以玩哏的方式吐槽辰己。

▲辰己涼介的妻子Serena是企業家，還斜槓當YouTuber。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

辰己涼介曾在金牌戰前，公開放話如果輸給中華隊，就要「改練投手」，如今日本隊落敗，也引不少網友在他及妻子的社群留言「轉投手加油」。對此，辰己的高材生老婆Serena在短片中，笑問男方說：「你準備好當投手了嗎？」辰己則比讚表示：「投手？Yes！」隨後，還搞笑轉發說：「會投出150km的！」

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▲鈴木Serena拍片吐槽老公辰己涼介。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

除了玩哏吐槽老公的打臉狂言，Serena也在限時動態高調放閃，曬出老公在自己懷裡熟睡的照片，並表示：「就這樣，他的棒球賽季結束了。你們想去球場看他比賽嗎？我也是……」

▲辰己涼介夫婦放閃。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）