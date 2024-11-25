陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢

記者蔡宜芳／綜合報導

中華棒球隊在24日奪下2024世界棒球12強賽的冠軍後，隊長陳傑憲被發現不僅到處找老婆，還在慶功宴上哄小孩睡覺，讓網友狂讚「好男人」。而主播高毓璘25日也對此分享看法，大呼：「說自己忙事業賺錢，沒時間陪小孩的人都看看！」

▲陳傑憲24日比賽後直奔家人身邊，讓網友都表示「暈船了」。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）

高毓璘分享自身經歷，表示自己同時肩負工作和家庭責任，深知這兩者兼顧的辛苦，「所以我們真的要懂得『互相感恩』。」她認為，不論是在外工作賺錢，還是在家裡照顧孩子和處理家務，都值得掌聲，「出錢很大沒錯；在家裡把屎把尿、看功課的一樣很狂！一個家，沒有誰是單獨偉大的！」

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▲陳傑憲在慶功宴上哄兒子。（圖／翻攝自Instagram／kuo19920202）

高毓璘也對於藉口自己忙事業、無暇照顧小孩的人說：「再忙，你會有世界冠軍忙嗎？隊長打完球之後轉身去哄小孩睡，多少人做不到呢～～」引不少網友贊同表示「內外都要兼真的很累人的」、「因為……陪家人比贏世界冠軍重要」、「一堆爸爸們要汗顔慚愧了」。

▲高毓璘一邊工作，一邊還要照顧小孩。（圖／翻攝自Facebook／主播 高毓璘）

【高毓璘全文】

說自己忙事業賺錢，沒時間陪小孩的人都看看！！

再忙、你會有世界冠軍忙嗎？～～XD

隊長打完球之後轉身去哄小孩睡，

多少人做不到呢～～

我自己是主外又主內，

要工作賺錢、同時轉頭回家要顧弟，

所以我太明白這兩個位置上的辛苦所在了，

（當然，要感謝我有爸媽的幫忙～）

所以我們真的要懂得「互相感恩」，

不論是在外工作、還是在家付出，都很值得掌聲～

出錢很大沒錯；在家裡把屎把尿看功課的一樣很狂！！～

一個家 沒有誰是單獨偉大的！！