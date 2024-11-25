記者吳睿慈／綜合報導

南韓黃金單身漢鄭雨盛24日被爆默默當爸，小孩生母是35歲辣模文佳菲，公司認了他是生父，但兩人沒有結婚的計畫。沒想到，他私生活精彩，先是被爆出有一位穩交1年的圈外正宮女友，推特瘋傳兩人的親嘴照，女方年齡只有26歲，爆料文還指出鄭雨盛其實還有一位穩交10年的會計師女友，疑似腳踏三條船，韓網輿論一發不可收拾。

▲鄭雨盛遭推特瘋傳疑腳踏三條船。（圖／翻攝自鄭雨盛經紀公司IG）



鄭雨盛被爆私生活精彩，推特25日突然瘋傳一則爆料，內文直指他腳踏三條船，除了已知與35歲辣模文佳菲疑似是「床上關係」，女方為他生下一兒，但兩人沒有結婚計畫。韓媒25日又爆出，鄭雨盛其實有位圈外正宮女友，兩人穩交1年，6月得知鄭雨盛有私生子，女方陷入崩潰情緒中，對此，公司低調回應「請諒解藝人私生活無法確認，請外界克制猜測性謠言。」

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▲▼推特瘋傳鄭雨盛與26歲嫩女友拍「人生四格」大頭照的影片。（圖／翻攝自推特）



鄭雨盛公司沒有明講他與圈外正宮的關係，與此同時，推特卻出現他與一名1998年生的女生親密貼臉合照的影片，女方身份疑似就是這位穩交1年的圈外正宮，兩人相差25歲，跨越年齡隔閡交往。影片瘋傳於韓網，公司的聲明一模一樣，「回應跟之前一樣，請諒解藝人私生活無法確認，請外界克制猜測性謠言。」

▲推特爆料鄭雨盛腳踏三條船。（圖／翻攝自推特）



然而，該篇推特文章除了爆料鄭雨盛與辣模、26歲嫩女友的關係，還附上一則通訊軟體的對話，內容為鄭雨盛其實還有一位愛情長跑10年的不倫戀，一名已婚會計師愛他愛到瘋狂，出軌後與丈夫離婚，並與他維持了10年的感情，這期間鄭雨盛不斷劈腿，會計師雖然知曉，但全都睜一隻眼閉一隻眼。

▲▼推特爆料人妻為鄭雨盛離婚，兩人感情長跑10年。（圖／翻攝自推特）



沒想到，鄭雨盛又與辣模生了小孩，會計師才痛下心決定分手，但鄭雨盛想挽回，表示要把小孩帶回來，並與會計師共同扶養，於是會計師心軟答應。對話內容顯示，鄭雨盛疑似腳踏三條船，令韓網看得瞠目結舌。針對不倫會計師10年一事，公司暫無回應。