ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

記者王靖淳／綜合報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊長陳傑憲5局上的致勝3分砲，帶領台灣以4比0擊敗日本，創下隊史上最佳成績，然而，他在賽後第一時間舉著MVP獎座四處尋找老婆綺綺（Hailey）蹤影，急切謎樣令大批女粉直呼超帥。為此，綺綺今（25）日也透過IG限動發文，甜蜜表示自己今年的生日願望竟成真：「謝謝你送我的世界冠軍MVP，以你為榮。」

▲▼陳傑憲

▲陳傑憲帶領台灣以4比0擊敗日本。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

綺綺在IG限動中提到，今年她滿30歲時，曾與老公開玩笑討要生日大禮。當時陳傑憲還在角逐安打王和打擊王，她笑著向對方表示：「那你就送我雙冠王吧！」沒想到陳傑憲則回應：「真的這樣的話，有機會是年度MVP。」綺綺也幽默地接話：「好，那我就要這個了！」沒想到這段玩笑竟成為現實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳傑憲。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲綺綺甜蜜表示以老公為榮。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

在12強賽事結束後，陳傑憲以傑出的表現助台灣奪下世界冠軍，並榮獲MVP殊榮，這份「生日禮物」讓綺綺深感驕傲與幸福。她在文中深情寫道：「原來你還一直惦記著我的生日禮物，謝謝你送我的世界冠軍MVP，以你為榮。」事實上，綺綺過去曾是義大犀牛啦啦隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的成員，2017年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」。她在2021年和陳傑憲結婚，婚後生活甜蜜幸福，並育有一子，目前懷有第二胎。

▲綺綺。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲綺綺2021年和陳傑憲結婚。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

推薦閱讀

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

林昱珉3年前吼對手被酸：K掉日韓再來臭屁！呱吉PO圖朝聖　狂言被打臉

林昱珉3年前吼對手被酸：K掉日韓再來臭屁！呱吉PO圖朝聖　狂言被打臉

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

中華隊奪12強冠軍！全台緊盯賽事「收視破10」　直播吸354萬人應援

中華隊奪12強冠軍！全台緊盯賽事「收視破10」　直播吸354萬人應援

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

日本球評見自家輸球「1句話讓台灣網友超感動」！　大器反應被讚爆

日本球評見自家輸球「1句話讓台灣網友超感動」！　大器反應被讚爆

辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應

辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

林昱珉3年前吼對手被酸：K掉日韓再來臭屁！呱吉PO圖朝聖　狂言被打臉

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

中華隊奪12強冠軍！全台緊盯賽事「收視破10」　直播吸354萬人應援

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

日本球評見自家輸球「1句話讓台灣網友超感動」！　大器反應被讚爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳傑憲, 啦啦隊, 綺綺

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」
  2. 安芝儇挺台慶奪冠「點名1選手」！　暖心喊話：不要哭你很棒
  3. 陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢
  4. 邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0
  5. 辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應
  6. NanaQ自爆「2年不穿內衣只貼胸貼」！　羞喊：胸型更圓更好看
  7. 草爺遭爆「千人加密貨幣群疑割韭菜」！　勾惡蒐證正面起衝突
  8. 畢書盡傳來好消息！新作品逆風開出佳績 　飆上雙榜冠軍
  9. 小A辣赴日選美「挨酸浪費錢」！　高EQ反擊：不知能活到什麼時候
  10. 74歲譚詠麟病倒…演出急喊卡！　「吃藥都沒用」拍片憔悴貌曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366