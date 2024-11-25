陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

記者王靖淳／綜合報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊長陳傑憲5局上的致勝3分砲，帶領台灣以4比0擊敗日本，創下隊史上最佳成績，然而，他在賽後第一時間舉著MVP獎座四處尋找老婆綺綺（Hailey）蹤影，急切謎樣令大批女粉直呼超帥。為此，綺綺今（25）日也透過IG限動發文，甜蜜表示自己今年的生日願望竟成真：「謝謝你送我的世界冠軍MVP，以你為榮。」

▲陳傑憲帶領台灣以4比0擊敗日本。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

綺綺在IG限動中提到，今年她滿30歲時，曾與老公開玩笑討要生日大禮。當時陳傑憲還在角逐安打王和打擊王，她笑著向對方表示：「那你就送我雙冠王吧！」沒想到陳傑憲則回應：「真的這樣的話，有機會是年度MVP。」綺綺也幽默地接話：「好，那我就要這個了！」沒想到這段玩笑竟成為現實。

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▲綺綺甜蜜表示以老公為榮。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

在12強賽事結束後，陳傑憲以傑出的表現助台灣奪下世界冠軍，並榮獲MVP殊榮，這份「生日禮物」讓綺綺深感驕傲與幸福。她在文中深情寫道：「原來你還一直惦記著我的生日禮物，謝謝你送我的世界冠軍MVP，以你為榮。」事實上，綺綺過去曾是義大犀牛啦啦隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的成員，2017年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」。她在2021年和陳傑憲結婚，婚後生活甜蜜幸福，並育有一子，目前懷有第二胎。

▲綺綺2021年和陳傑憲結婚。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）