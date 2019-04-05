謝金燕「衣服滑掉」露香肩！一轉身「沒穿內衣」整片裸背曝光　網崩潰：辣暈了

記者韓景樺／綜合報導

謝金燕（姐姐）五官精緻立體，加上一雙超美逆天長腿，美豔又性感的風格擄獲不少粉絲的心。4日她也在IG放送「兒童節福利」，大秀整片無暇美背和性感香肩，尺度超火辣，讓粉絲看了頭暈噴鼻血。

▲謝金燕大方展現好身材。（圖／翻攝自IG／謝金燕）

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「姐姐」謝金燕日前才自爆愚人節中了經紀人的計，被騙說要去當偶像劉德華明年2月香港演唱會的嘉賓，害她白白雀躍了好幾個小時，差點噴淚。

▲謝金燕之前愚人節自爆被經紀人騙了。（圖／翻攝自IG／謝金燕）

笑稱自己懷恨在心的謝金燕，4日也透過IG發文「又放連假Again......你們大家怎麼過兒童節呢？不瞞你們說......我還在想要怎麼報愚人節之仇，我在明她在暗啊...我看困難...」還不忘號召網友們放連假沒事多幫她想想，有什麼可以報仇的方法，還提醒大家要「光明正大那種」，語氣十分逗趣。

▲謝金燕4日在IG放送「兒童節福利」。（圖／翻攝自IG／謝金燕）

謝金燕同時也很有誠意放上了3張尺度破表的辣照，只見她套著一件超寬大的黑色上衣，半側著身體無辜地望著鏡頭，而滑落的衣服剛好露出香肩和毫無贅肉的側邊曲線，再往下掉一些就可能讓側乳曝光，十分危險。

而另外一張她轉過身的照片，上衣更呈現大U型的挖空，不只沒穿內衣，還讓整片白皙美背、性感背溝大方見客，再加上一雙同樣搶鏡的筆直美腿，讓不少網友看了直呼「姐姐太辣，我頭暈了」、「辣到噴鼻血」，甚至有人直接崩潰大喊「妳這樣太美，我們很難專心幫你想（辦法）」。

▲謝金燕大方PO照展現好身材。（圖／翻攝自IG／謝金燕）