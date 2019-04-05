張庭瑚風箏下浪漫告白　追逐王淨玩起「員外撲蝶」遊戲

記者林奕如／台北報導

王淨在台視、東森《愛情白皮書》飾演成美，和歐陽掛居（張庭瑚 飾）經歷多年分合，本周終於有進一步進展，男方在好友宋柏緯的助攻下，終於在風箏下告白復合，王淨還笑說：「拍照時要假裝開心追逐。」他們自己都搞笑稱是在玩「員外撲蝶」遊戲。

▲歐陽掛居和成美告白，兩人再度復合。（圖／東森提供）

請繼續往下閱讀...

劇組為這場戲到大溪拍攝，並借來超過幾十公尺的超大型風箏。演員三人都是初次看到這麼多大型風箏，儘管拍攝現場都是強風，風甚至大到披頭散髮，讓造型師累翻，三人開心的在現場玩開。張庭瑚跟宋柏緯跟現場的老師學習放風箏的技巧，看到大風箏都要綁在車子上固定，讓他們超級驚訝。

▲張庭瑚和王淨默契合作。（圖／東森提供）

張庭瑚表示「我們如果要拉一個風箏，要至少六到八個人來拉，還要戴上很厚的麻手套，才不會受傷。還有噴火龍造型的風箏，我跟宋柏緯都超喜歡，覺得很酷。」王淨則開心直呼，現場的風箏都特別漂亮，「除了很長很大型的風箏之外，還有一些小瓢蟲、鴿子造型的小風箏，超級可愛。加上今天劇中的造型，讓我一直有種自己是在阿爾卑斯山小天使的感覺。」

▲謝翔雅與吳岳擎因為劇中一夜情戲，拍了好幾個小時。（圖／東森提供）

此外，謝翔雅劇中深愛吳岳擎多年，更在男方死後為他產下一子，本周劇情將播出當年兩人因一夜情生下小良的劇情。兩人都是第一次拍攝床戲，吳岳擎更為了緩解緊張感，喝了點酒才上戲拍攝，謝翔雅也因這場戲哭了好幾個小時，下戲後雙眼紅腫到不行，花了一整晚拍攝，笑虧這一夜情實在太累了，完全不想再體驗第二次。

謝翔雅笑說：「是酒後一夜情，但其實沒有拍的那麼肉慾，因為我們光是幫對方脫衣服都狀況百出。一下是誰的麥克風穿幫一下又是誰緊張到笑場了，連導演都受不了說我們這樣不夠激情，這樣小良根本生不出來。」吳岳擎則是害羞笑說自己真的超級緊張，喝點小酒壯膽，結果一上戲還是緊張到手腳都不知道該往哪裡擺，整臉漲紅到不行。