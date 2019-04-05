婆婆管媳婦教小孩！李千那角色冷眼對待：用眼睛殺人

記者林奕如／台北報導

李千那在民視《老鼠捧茶請人客》飾演媳婦天慧，該劇改編王禎和老師原著，她劇中跟婆婆對兒子有教養方面的衝突，她說以往演出生氣都是破口大罵，這一次對婆媳或者管教兒子問題，是像《家政婦》角色這樣，用冷眼來對待家人，笑說就是「用眼睛殺人。」

▲陸弈靜、李千那、傅子純飾演一家人。（圖／民視提供）

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她角色因為嚴重資訊焦慮症候群，習慣以各類最新資訊教養小孩、管理家務、與人相處、處理工作，對提升自我毫不懈怠，個性很壓抑，就很像現代媽媽，平常工作很忙，但也看很多資料書來養孩子，所以「婆媳問題」就會產生。自己劇中會切換3種模式，跟婆婆講台語、跟兒子講國語、跟老公講國台語，這一次演出生活化喜劇，覺得很新奇。

▲陸弈靜、李千那將上演婆媳大戰。（圖／民視提供）

鮮少演出喜劇的陸弈靜，這一次演靈魂出竅的阿嬤，還在劇中挑戰演唱日本童謠，非常有挑戰，因為這題材很新穎，加上自己沒有兒子，無法體會婆婆的心情，開拍前特地跑去公園聽大家怎麼談論媳婦，才發現大家某部分跟自己角色一樣，對媳婦明明是關心，卻很少讚美，用一種內斂的方式表達。

劇中飾演夾心餅乾的傅子純，第一次跟和李千那合作演夫妻，坦言她就是自己的菜，從歌唱比賽就有關注到她，加上跟前輩陸弈靜合作，發現自己也上了一課，從讀本到對戲，都會蹦出很多想法。他角色面對媽媽跟老婆的爭執，私下也先聽朋友的經驗，「婆媳問題」之間當老公的人也是需要學習。該劇原著是將近40年前的著作，製作團隊改編為2019新潮版，更貼近觀眾的生活。