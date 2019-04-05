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女僕打掃到一半床戰富少！　棉被「藏3隻腳」…酥麻嬌聲露餡了

▲▼泰劇《鐵石心腸》。（圖／翻攝自推特）

▲泰國12年神劇《鐵石心腸》重新翻拍，再度上演私生子復仇虐戀。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

泰國翻拍12年前神劇《鐵石心腸》，故事集結復仇愛情、正宮狠虐小三，劇情大灑狗血，還有男女主角「一個巴掌一個吻」，成為虐戀劇經典。新版劇情尺度升級，不輸台灣八點檔，最新一集上演女傭勾引富少上床，意外引發網友熱烈討論。 

▲▼《新鐵石心腸》劇情大灑狗血，女僕床戰富少片段破百萬觀看次數。（圖／翻攝自YouTube／One31）

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▲《新鐵石心腸》灑狗血升級，女僕床戰富少畫面掀起話題。（圖／翻攝自YouTube／One31）

《新鐵石心腸》（又名：鐵石心腸2019）描述私生子「石拉」的復仇之路，最大死敵是正宮兒子「偉安」。偉安出身富裕家庭，更繼承媽媽殘虐性格，玩弄女性又拋棄，因為沉迷賭博，被打掃到一半的女僕偷聽到秘密，不過女方願意幫忙隱瞞，加上見到對方羞認有好感，火速看上眼。

偉安帶女僕進房，見對方眼神又撩又魅，便心急脫衣推上床。兩人動作激烈，棉被下僅露出3隻腳，趁媽媽不在偷歡，沒想到女僕嬌聲傳到樓梯間，被家中女管家聽見大驚，正巧媽媽也回到家中，富少趕緊推走女僕跳樓，驚險躲過媽媽的懷疑。

▲▼《新鐵石心腸》劇情大灑狗血，女僕床戰富少片段破百萬觀看次數。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲女僕和富少進房秘密交纏。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》劇情大灑狗血，女僕床戰富少片段破百萬觀看次數。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲房間傳出嬌聲，被女管家聽見。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》劇情大灑狗血，女僕床戰富少片段破百萬觀看次數。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲少爺發現媽媽回家，急推女僕跳樓離開。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》劇情大灑狗血，女僕床戰富少片段破百萬觀看次數。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲媽媽眼光氣憤懷疑，不過女僕人已在樓下，兒子人在樓上。（圖／翻攝自YouTube／One31）

網友見到女僕床戰富少又跳樓，忍不住笑虧「抓到就死定了」、「媽媽來了」、「這段我只想哈哈哈」，也有人坦言床戲吸睛，影片曝光一天，觀看次數就飆破110萬，成為男女主角吻戲以外，最受歡迎的片段，新版劇情也再度證明灑狗血必夯的定律。

▲▼《新鐵石心腸》劇情大灑狗血，女僕床戰富少片段破百萬觀看次數。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲《新鐵石心腸》床戰片段觀看次數1天內破百萬。（圖／翻攝自YouTube／One31）

吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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