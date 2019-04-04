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孫鵬救子兼護妻　一句「最困難的地方」讓他忍不住哭了

記者許逸群／台北報導

藝人孫鵬今（4日）復工《國光幫幫忙》與媒體碰面。訪問過程中，孫鵬句句玩笑話逗得大家樂得合不攏嘴，似乎宣告著「原先的孫鵬」回來了。不過當提到赴美救子的心境，被問一句「最困難的地方是哪」，他從藝人孫鵬的身份，轉變成孫安佐的爸爸、狄鶯的老公，瞬間低頭沉默好一會兒，哽咽地搖搖頭說不出話。

▲孫鵬復工《國光幫幫忙》，接受媒體採訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫鵬復工《國光》接受採訪有說有笑。（圖／記者林敬旻攝）

孫鵬在電視與電影中扮演過各種角色，不過當家人出事了，他還是得回到爸爸與老公的身份。過去一年來，孫鵬與狄鶯赴美救孫安佐，這些日子來的心境，恐怕不是一般人可以理解。他提到，在隔著一道牆與兒子碰面時，那種心情實在難以解釋，更別說除了救子，他還得顧及老婆的心情，「我太太比較辛苦，有些東西我在處理的時候，都沒有讓她知道，我怕她擔心。」

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▲孫鵬復工《國光幫幫忙》，接受媒體採訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫鵬大方面對媒體。（圖／記者林敬旻攝）

當時的案件處理早已全面失控，孫鵬奔波為兒子的事煩惱，一邊得向孫安佐擔保「外面交給爸爸處哩，不用擔心」，另一頭要安慰為人母親的狄鶯。他今出席記者會，先是露出爽朗開心的表情，跟大家有說有笑，但提到這年來的心境，他低頭沉默說不出話，隨即哽咽表示「很辛苦」，雙眼盡是淚水，向來看似堅強與豪邁的他，難得露出脆弱的一面。

▲孫鵬復工《國光幫幫忙》，接受媒體採訪，情緒激動。（圖／記者林敬旻攝）

▲一被問到「最困難的地方」，孫鵬忍不住露出脆弱的一面。（圖／記者林敬旻攝）

天下無不是的父母，撇除教育與環境，當兒子受到美國聯邦監管，當人爸媽的心情勢必煎熬。孫鵬說道，「我要把一家人都帶出來，離開美國國境最後一個人一定是我，如果要分開離開，第一個一定是你，第一個就是你孫安佐。」他哽咽表示，直到回台灣「機艙打開我才安心」。孫鵬的種種經歷，讓人難以想像，為了這個家，他的肩膀究竟扛了多重。

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孫鵬, 孫安佐, 國光幫幫忙

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